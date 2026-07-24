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台灣選手大馬廚藝賽奪冠 頒獎台持國旗遭制止引議論

中央社／ 吉隆坡24日專電

「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」今天在馬來西亞落幕。台灣選手在多個項目獲獎，其中一名獲頒冠軍的台灣選手在頒獎台上準備拿出中華民國國旗合影，遭現場人員制止，引發關注。

這屆挑戰賽從21日到24日在吉隆坡與芙蓉舉行，共有30多國、800多名廚藝選手參賽，是東南亞重要的國際廚藝競賽之一。外交部長林佳龍也在賽前授旗「台灣國際年輕廚師協會」，預祝勇奪佳績。

為期4天的挑戰賽今晚舉行頒獎典禮。當主辦單位頒發其中一項冠軍獎項時，獲獎的台灣選手準備拿出中華民國國旗拍照，隨即遭現場人員上前制止，未能完成合影。

事件發生後，引起現場部分與會選手及人士關注與議論。

有與會人員表示，其他國家選手上台領獎時均可展示國旗，不理解台灣選手為何遭到制止。

對於頒獎時選手欲持中華民國國旗合影卻遭制止，台灣國際年輕廚師協會理事長張克勤深表遺憾。他說，期盼國際廚藝競賽能秉持公平、專業與尊重的精神，讓所有選手都能在頒獎台上分享屬於自己的榮耀。

張克勤表示，恭喜台灣選手在本屆國際廚藝競賽取得優異成績，選手站上國際舞台，是多年努力與團隊支持的成果。

國旗 吉隆坡 林佳龍

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