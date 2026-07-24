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日本擬收緊外國人永住資格 收入及日語能力納新門檻

中央社／ 東京24日專電
日本政府計劃收緊外國人永住許可審查標準。根據出入國在留管理廳公布的修訂草案，未來申請人除了須具備高於日本家庭平均水準的年收入外，預估年金給付、日語能力，以及對日本制度的理解程度也將納入審查項目。 歐新社
日本政府計劃收緊外國人永住許可審查標準。根據出入國在留管理廳公布的修訂草案，未來申請人除了須具備高於日本家庭平均水準的年收入外，預估年金給付、日語能力，以及對日本制度的理解程度也將納入審查項目。 歐新社

日本政府計劃收緊外國人永住許可審查標準。根據出入國在留管理廳公布的修訂草案，未來申請人除了須具備高於日本家庭平均水準的年收入外，預估年金給付、日語能力，以及對日本制度的理解程度也將納入審查項目。

朝日新聞報導，現行「出入國管理及難民認定法」規定，申請永住許可須符合「素行善良」、「具備獨立維持生計能力」及「符合日本國利益」3項要件。這次修訂將重點強化後兩項要件。

相關修訂預計於10月1日正式生效，並適用於明年4月起提出的永住申請。不過，有關收入標準的規定，將追溯適用於今年4月以後提出的申請案件。

生計能力方面，現行指南對於「獨立維持生計能力」的規定，僅要求申請人「不會成為公共負擔，且可望維持穩定生活。」

修訂草案則明確指出，申請人未來必須具備「自力維生能力」，且須具備「和日本人同等水準以上的經濟條件」。原則上，申請人年收入必須高於日本家庭平均收入，以及未來可領取的年金金額，須達到以該收入水準工作30年並加入厚生年金時可領取的年金水準。

若年金不足，若申請人持有足以彌補不足部分的存款或其他資產，也可視為符合生計能力要求。至於年輕申請人，所需補足的資產標準將相對較低。

此外，修訂草案也將「符合日本國利益」的要求具體化，新增日語能力及對日本制度、法律與社會規範的理解程度作為審查項目。申請人須具備相當於國際標準「獨立語言使用者」程度的日語能力。若家中有學齡子女，卻沒有讓子女接受義務教育，也將被列為不利評價因素。

目前，一般申請永居許可原則上須在日本連續居留10年以上。不過，日本人或永久居留者的配偶享有特例。對此特例，日本政府也擬提高門檻。目前規定只要婚姻關係滿3年、在日本居留滿1年即可申請永住，修訂後將分別延長至婚姻滿5年、居留滿3年。

草案近期將對外公布，並徵詢各界意見後正式定案。

日本 外國人

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