東離劍遊紀10周年展登場 西川貴教盼延續日台合作

日台合作奇幻布袋戲「東離劍遊紀」迎來10週年紀念展，今天在東京舉行媒體預覽會。擔任系列主題曲演唱者、角色聲優及官方大使的日本歌手西川貴教親自出席，分享參與作品的心路歷程。

「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」由台灣霹靂國際多媒體與日本遊戲及影像製作公司Nitroplus攜手打造，融合台灣布袋戲、日本編劇、聲優演出，以及特攝、電腦動畫等現代影像技術。

系列推出10年來，已製作4季電視作品及3部電影，在日本、台灣及海外吸引大批觀眾，7月25日至8月9日在東京有樂町丸井百貨舉辦10週年大型紀念展「源自台灣！特攝人偶劇的世界展」。

西川貴教從系列初期便演唱作品主題曲，之後更以本人為原型打造布袋戲偶，並為角色「浪巫謠」配音，從音樂、聲音演出到角色塑造，持續陪伴作品發展。

他下午出席活動表示，原本以為自己只是透過歌曲，讓觀眾的情緒更加高昂，讓作品的魅力更加擴展，沒想到後來竟以他本人為原型，獲得了專屬戲偶，「角色也一直沒有領便當」，還迎來非常精彩的結局，成為他演藝生涯中相當特別的經驗。

本次展覽現場集結超過50尊實際用於拍攝的精緻戲偶，以及服裝、武器、場景和特攝造型等珍貴展品。觀眾不僅能近距離觀察布袋戲偶細緻的雕刻、服裝及配件，也能從戲偶在拍攝過程中留下的痕跡，感受角色經歷激烈戰鬥後所累積的故事。

西川透露，他曾前往台中的霹靂攝影棚參觀，親眼見到工匠以毫米為單位打造戲偶。不過，這些極為精細的戲偶在實際拍攝時，手法卻相當「粗暴」，會把戲偶丟出去、爆破、潑水、灑滿血漿等。

他以自己配音的戲偶「浪巫謠」舉例，「浪巫謠身上的耳環，或是掛在身上的裝飾，原本其實是藍色的。但因為劇情中發生了太多事，染上了大量鮮血，最後變成了紫色」，這些痕跡正是角色各種經歷的證明，也讓他深刻感受到每一尊戲偶都如同真正的演員，在作品中「以生命演出」。

西川指出，這部作品展現的不只是台灣與日本創作者對作品的熱愛，也開創了融合傳統技藝與現代科技的全新表現形式。此外，「東離劍遊紀」雖然加入大量電腦動畫及現代影像技術，但作品的根本仍建立在人所進行的創作之上。

西川也特別提到，「東離劍遊紀」所承載的布袋戲文化，是在不同於日本的土地與歷史背景中，由台灣獨特文化孕育出的歷史。

他認為，日本製作團隊在參與合作時，也將這些歷史一同承接下來，期待雙方能以「東離劍遊紀」為契機，持續跨越地區及國家的界線，共同創造新作品與文化交流。