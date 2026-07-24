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日獼猴Panchi君將滿1歲 全球粉絲寄數千張賀卡慶生

中央社／ 日本市川市24日綜合外電報導
市川市動植物園2月開始在社群媒體發布影片，紀錄Panchi君笨手笨腳試圖融入猴群的過程，吸引許多忠實粉絲透過「#加油Panchi君」（＃がんばれパンチ）標籤為牠打氣。 路透社
市川市動植物園2月開始在社群媒體發布影片，紀錄Panchi君笨手笨腳試圖融入猴群的過程，吸引許多忠實粉絲透過「#加油Panchi君」（＃がんばれパンチ）標籤為牠打氣。 路透社

日本千葉縣市川市動植物園的超人氣日本獼猴寶寶Panchi君（パンチ）本月26日將迎來1歲生日，園方收到並展示出數千張全球各地粉絲寄來的賀卡。

法新社報導，Panchi君自小遭母猴棄養，還被部分同伴排擠，牠因此緊抱宜家（IKEA）紅毛猩猩玩偶尋求慰藉的模樣曝光後，讓牠迅速竄紅。

市川市動植物園2月開始在社群媒體發布影片，紀錄Panchi君笨手笨腳試圖融入猴群的過程，吸引許多忠實粉絲透過「#加油Panchi君」（＃がんばれパンチ）標籤為牠打氣。

園方管理人員安永崇今天告訴法新社，Panchi君成長與健康狀況良好，現在也會和其他猴子一起玩耍。

他說：「牠愈來愈少依賴那個紅毛猩猩玩偶，轉而與其他動物互動，也和其他猴子寶寶一起玩。」

「牠正逐漸在猴群中建立自己的地位。」

市川市動植物園過去每天最多只有數百名遊客，如今已成為吸引數以千計國內外粉絲朝聖的熱門景點。

為迎接Panchi君1歲生日，園方展示了來自全球各地約2500張生日賀卡。

美國遊客艾勒斯（Sarren Eilers）今天說：「Panchi君在TikTok上超紅，相關影片不斷出現，牠真的很可愛。我女友超愛牠，我自己也是。」

同時，園方也利用Panchi君的超人氣發起募款，截至7月中旬已募得5800萬日圓（約新台幣1146萬元），用於添購新空調系統。

安永崇指出：「多虧Panchi君的人氣，整個猴群與動物園的飼養環境都能獲得改善。」

日本千葉縣市川市動植物園的超人氣日本獼猴寶寶Panchi君（パンチ）本月26日將迎來1歲生日，園方收到並展示出數千張全球各地粉絲寄來的賀卡。 路透社
日本千葉縣市川市動植物園的超人氣日本獼猴寶寶Panchi君（パンチ）本月26日將迎來1歲生日，園方收到並展示出數千張全球各地粉絲寄來的賀卡。 路透社

Panchi君自小遭母猴棄養，還被部分同伴排擠，牠因此緊抱宜家（IKEA）紅毛猩猩玩偶尋求慰藉的模樣曝光後，讓牠迅速竄紅。 路透社
Panchi君自小遭母猴棄養，還被部分同伴排擠，牠因此緊抱宜家（IKEA）紅毛猩猩玩偶尋求慰藉的模樣曝光後，讓牠迅速竄紅。 路透社

社群媒體 日本 猴子

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