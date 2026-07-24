《鐵拳教育》真實版？糾正學生吸菸反遭惡意投訴 韓教師留遺書「我沒說謊」

Netflix韓劇《鐵拳教育》熱播後，南韓教師面對的壓力問題再掀起社會討論。據當地媒體7月23日報導，濟州一位教師2025年5月輕生的事件引起關注，該教師曾訓斥一名經常無故曠課且疑有吸煙的學生，學生家屬隨後卻向老師施壓、投訴其誣告，威脅向教育廳檢舉老師言語虐待。教師道歉後在校內輕生，並留下寫有「我沒說謊」字句的遺書。

據南韓SBS報導，該名教師在訓斥並指導學生後，該名學生便沒有上學，他聲稱自己遭誣告吸煙，並且因為害怕老師而不敢上學，其家人威脅要向省教育廳檢舉，指控老師對孩子言語虐待。

報導指，該名教師因此事壓力爆表，申請病假但未獲批准。教師最終傳訊息向學生家屬道歉，他之後在校內倉庫輕生，遺書內表達對不公義的憤慨，例如寫道「我沒有說謊」。

濟州警方隨後調查，在教師手機中發現數十次學生家長與教師的通話紀錄，但最後結束對該家庭的調查，已故教師的妻子稱「警方結束調查，是因為我丈夫道歉，被視為認了罪。單方面的（家長）電話騷擾會遭認定為跟蹤，但我丈夫接了電話。」

在事件再受關注後，電視台追訪學生家長，對方則指「事情已經過去，不會再追究，你們突然出現，我們還能怎麼辦？直接報警不就好了嗎？」

當地教師團體將這起事件稱為「第2啟西二小學事件」。2023年，首爾西二小學一位年僅23歲的老師因家長長期惡意投訴而在學校輕生。

《鐵拳教育》真實版

熱播的《鐵拳教育》除了講述學生欺凌的問題，也有描述教師飽受壓力的議題，包括遇上無理指控教師的學生，又有碰到日夜發送訊息滋擾的「怪獸家長」，甚至有家長提出惡意投訴，指控老師虐兒，令教師忙於應付身心俱疲，劇內出現「教權保護局」督察保護教師，又用以牙還牙方法對付有關激進的怪獸家長，讓不少人指大快人心。

南韓京畿道受此啟發，當地教育廳7月中宣告設立「教師權益保護團」（下稱教權保護團），稱要讓教師們不再孤立無援。

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文章授權轉載自《香港01》