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美國芬蘭再發俄羅斯網攻警告 電郵系統漏洞恐遭駭

中央社／ 赫爾辛基24日專電
芬蘭安全情報局與軍事情報單位今日會同美國國家安全局及多個西方情治單位，本月第二度對來自俄羅斯的網路惡意活動發布警告。 示意圖。圖／AI生成
芬蘭安全情報局與軍事情報單位今日會同美國國家安全局及多個西方情治單位，本月第二度對來自俄羅斯的網路惡意活動發布警告。 示意圖。圖／AI生成

芬蘭安全情報局（Supo）與軍事情報單位今日會同美國國家安全局（NSA）及多個西方情治單位，本月第二度對來自俄羅斯的網路惡意活動發布警告，點名駭客組織Laundry Bear鎖定北約及其盟國為目標，利用系統漏洞入侵政府機關及國安基礎設施的電子郵件系統。

根據聯合發布的聲明，Laundry Bear的攻擊對象涵蓋公共行政、關鍵基礎設施、國防工業、科技企業及非政府組織（NGO）與公民社會團體，以北約成員國和烏克蘭為主要鎖定範圍，芬蘭也名列攻擊目標。目前情報機關已介入掌握動態，並協助受波及的組織強化防護措施。

Laundry Bear的攻擊手法化繁為簡，慣用假冒目標組織熟識人員騙取信任，或持竊得的帳號密碼直接侵入電腦。自2025年起，該組織開始利用電子郵件協作平台 Zimbra Collaboration Suite（ZCS）的零日漏洞（編號CVE-2025-66376），發動「零點擊」攻擊。

聲明指出，受害者無須點開任何連結或附件，只要在網頁介面開啟或預覽含有惡意程式碼的郵件，程式便會在背景悄悄執行，將信箱內過去90天的電子郵件、通訊錄、帳號密碼及兩步驟驗證碼全數竊取，並傳送至駭客掌控的伺服器。

儘管修補程式已於2025年11月推出，美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）在聯合聲明中指出，目前仍有大量組織尚未完成系統更新，因此成為滲透目標。

聲明並指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，大批情報人員遭各國驅逐出境，導致傳統諜報管道大幅萎縮；加上對俄制裁持續加大，但俄方情報需求不減反增，因此愈來愈仰賴網路滲透蒐集情報。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，這波趨勢並非芬蘭獨見。從此次多國聯合發布警告的規模可知，俄方以網路滲透取代人力諜報，已是整個西方陣營共同應對的課題。

情報機關提醒，電子郵件系統已是駭客主要攻擊目標，應確保軟體定期更新，並落實資安監控措施。

芬蘭 俄羅斯 北約 國安 駭客 烏克蘭 網攻

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