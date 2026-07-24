美國芬蘭再發俄羅斯網攻警告 電郵系統漏洞恐遭駭

芬蘭安全情報局（Supo）與軍事情報單位今日會同美國國家安全局（NSA）及多個西方情治單位，本月第二度對來自俄羅斯的網路惡意活動發布警告，點名駭客組織Laundry Bear鎖定北約及其盟國為目標，利用系統漏洞入侵政府機關及國安基礎設施的電子郵件系統。

根據聯合發布的聲明，Laundry Bear的攻擊對象涵蓋公共行政、關鍵基礎設施、國防工業、科技企業及非政府組織（NGO）與公民社會團體，以北約成員國和烏克蘭為主要鎖定範圍，芬蘭也名列攻擊目標。目前情報機關已介入掌握動態，並協助受波及的組織強化防護措施。

Laundry Bear的攻擊手法化繁為簡，慣用假冒目標組織熟識人員騙取信任，或持竊得的帳號密碼直接侵入電腦。自2025年起，該組織開始利用電子郵件協作平台 Zimbra Collaboration Suite（ZCS）的零日漏洞（編號CVE-2025-66376），發動「零點擊」攻擊。

聲明指出，受害者無須點開任何連結或附件，只要在網頁介面開啟或預覽含有惡意程式碼的郵件，程式便會在背景悄悄執行，將信箱內過去90天的電子郵件、通訊錄、帳號密碼及兩步驟驗證碼全數竊取，並傳送至駭客掌控的伺服器。

儘管修補程式已於2025年11月推出，美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）在聯合聲明中指出，目前仍有大量組織尚未完成系統更新，因此成為滲透目標。

聲明並指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，大批情報人員遭各國驅逐出境，導致傳統諜報管道大幅萎縮；加上對俄制裁持續加大，但俄方情報需求不減反增，因此愈來愈仰賴網路滲透蒐集情報。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，這波趨勢並非芬蘭獨見。從此次多國聯合發布警告的規模可知，俄方以網路滲透取代人力諜報，已是整個西方陣營共同應對的課題。

情報機關提醒，電子郵件系統已是駭客主要攻擊目標，應確保軟體定期更新，並落實資安監控措施。