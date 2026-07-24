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30歲美妝網紅整形手術後身亡 最後貼文成粉絲追憶焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
加西亞常在網上分享美妝日常，想不到因整形喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage
加西亞常在網上分享美妝日常，想不到因整形喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage

墨西哥一名擁有超過9萬名追蹤者的美妝網紅，為了追求美麗外表接受整形手術。沒想到在手術後她出現併發症，因此不幸身亡，過世時年僅30歲，引發粉絲與網友惋惜。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，30歲的加西亞（Adriana García）於7月21日在墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）一家私人診所接受美容手術。不過術後她出現嚴重併發症，導致最終不幸身亡。目前相關單位尚未公布她的具體死因，但當地衛生單位已介入調查。

加西亞平時活躍於社群媒體，經常分享美容、生活與個人日常，累積超過9萬名粉絲。與她合作的精品品牌Drop Shop也發文哀悼這位創作者。該公司表示將永遠記得她美好的個性，並提到加西亞身後留下6歲女兒，令人更加不捨。

加西亞最後一次更新Instagram是在7月1日，她分享去年前往洛斯卡沃斯（Los Cabos）旅遊時拍攝的海灘照片，照片中的她笑容燦爛，沒想到成為粉絲最後看到的身影。

上個月她也曾分享與女兒合照的貼文，如今看來令人心碎。她今年4月剛滿30歲，想不到年紀輕輕就因整形而香消玉殞。

目前，警方與衛生單位仍在調查加西亞的死亡原因，尚未確認手術類型、術後併發症細節，以及是否涉及醫療疏失。

墨西哥 網紅 整形

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