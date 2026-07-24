前成人影片女星當選哥倫比亞參議員 要推動成人內容創作者保障權益

哥倫比亞一名前成人片女優成功當選參議員，未來將在國會推動成人內容創作者的勞動與社會保障權益。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的戴西．亞歷山德拉．奧馬尼亞．奧蒂斯（Deyci Alejandra Omana Ortiz），過去曾以「阿瑪蘭塔．漢克」（Amaranta Hank）的藝名拍攝成人片。如今她轉戰政壇，成功當選參議員，成為哥倫比亞左翼「歷史公約黨」（Historic Pact）的成員。

據哥倫比亞媒體《La Opinión》報導，奧蒂斯7月20日在首都波哥大宣誓就任參議員。她過去曾是一名記者，2017年進入成人產業，兩年後離開，開始投入政治活動。她於今年3月代表北桑坦德省（Norte de Santander）參選並成功當選，現在希望透過立法，保障成人內容創作者的基本權益。

奧蒂斯表示，成人產業工作者長期缺乏法律保障，容易遭企業或經紀公司剝削。她在競選影片中指出：「這些女性一直沒有受到國家保護，因為受到錯誤資訊、偏見以及雙重標準影響，沒有人願意建立相關規範。」

不過，她的政治生涯也引發部分爭議。面對外界質疑「曾拍攝成人影片的人是否適合擔任公職」，奧蒂斯反擊，女性不應因過去的職業經歷而被剝奪參與政治的資格。

她提到，國際間過去也有成人片女星轉型從政的案例，像是義大利前議員伊洛娜．史托勒（Ilona Staller）就是其中之一。奧蒂斯表示：「我的經歷讓我理解不平等、自由鬥爭以及庶民經濟，這些都是我現在希望帶入立法辯論的議題。」

她認為，社會一方面消費成人影片，另一方面卻拒絕讓相關從業者在權力場域發聲，這正是需要改變的問題。當選後她表示，自己感受到人民的支持，會努力為人民發聲、回饋社會。除了推動成人產業工作者權益外，她也關注心理健康議題，並倡議防止性侵害的相關措施。