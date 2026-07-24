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包含性癖好…自衛隊疑不當調查市民個資與思想 日本防相回應

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日媒披露，陸上自衛隊的對外情報部門疑似不當調查並蒐集日本國內市民的「愛國心」等思想信條，對象可能達數千人。 路透社
日媒披露，陸上自衛隊的對外情報部門疑似不當調查並蒐集日本國內市民的「愛國心」等思想信條，對象可能達數千人。 路透社

日媒披露，陸上自衛隊的對外情報部門疑似不當調查並蒐集日本國內市民的「愛國心」等思想信條，對象可能達數千人。日本防衛大臣今天回應，「目前尚未確認到不適當的活動」。

「熊本日日新聞」23日引述自衛隊前隊員等人的說法與相關資料披露，陸上自衛隊的對外情報部門「現地情報隊」，疑似以日本籍的大學教授、非營利組織法人代表等市民為對象，組織性地調查與蒐集「愛國心」、「對自衛隊的觀感」等思想信條。

除此之外，調查項目還包含「嗜好」、「性癖好」、「異性關係」、「身體特徵」等個人隱私。有前隊員表示，「這些調查並未取得受調者的同意。部隊內部也並未明示活動目的或法源」。

報導指出，這個部隊的任務本來是在海外情蒐，不過疑似在沒有明確法源的情況下，於日本國內情蒐，而被調查的對象上看數千人。

「現地情報隊」是日本政府2003年派遣自衛隊前往伊拉克時，因當地情報不足汲取教訓，而於2007年成立的部門，原本目的是執行海外情報工作。部隊據點位在在東京都的朝霞駐屯地。據相關人士透露，編制約有50至60名隊員。然而，實際上大多數隊員卻是在日本國內蒐集一般民眾的個人資訊。

許多被調查的人為精通海外事務的專家學者。報導推測，「現地情報隊」疑似藉由調查思想傾向，判斷是否適合作為情報來源。

一名遭調查的大學教授接受「熊本日日新聞」採訪時表示，「曾有自稱自衛隊員的人與我接觸，但完全沒想到自己的個資竟然被蒐集。我從未同意他們蒐集我的資訊。」

東京都立大學憲法學教授木村草太指出，「不僅沒有明確界定蒐集資訊的用途，也令人懷疑這些高度敏感資訊是否受到妥善管理。探查個人的內心思想，可能演變為思想壓制，因此有必要在蒐集階段就加以管控。」

朝日電視台報導，防衛大臣小泉進次郎今天表示，「現地情報隊」是為了因應聯合國維和行動等海外派遣任務，蒐集執行任務及確保部隊安全所需的當地資訊，「根據『防衛省設置法』，防衛省不僅在國外，也會向熟悉海外情勢的國內專家學者等人士蒐集必要資訊。」

關於調查項目包含「愛國心」、「性癖好」、「異性關係」等極為隱私的資訊，小泉僅稱，「由於可能洩露情蒐能力，不予置評。」

而小泉身為防衛大臣，是否掌握相關調查活動，他回答，「我平時會接獲各種報告，但不便逐一說明。我會獲報必要的資訊，就目前而言，尚未確認現地情報隊有任何不當活動。」

日本 自衛隊

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