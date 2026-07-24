減重神藥恐害掉髮？研究：瘦瘦針GLP-1藥物增68%落髮風險

風靡全球的減重與糖尿病注射藥物猛健樂、胰妥讚與週纖達，可能帶來意想不到的副作用。最新研究指出，使用這類GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）的患者，出現禿頭或掉髮問題的風險可能比其他糖尿病藥物使用者高出最多68%。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，近年已有數百名使用者向美國與英國監管機構反映掉髮問題，如今一項針對約5萬人的大型研究，進一步發現這些案例可能並非巧合。研究團隊利用美國賓州大學醫療系統（University of Pennsylvania Health System）的電子病歷資料，比較使用GLP-1藥物與其他糖尿病治療藥物患者的掉髮比例。

研究人員分析了第2型糖尿病患者，其中12,004名GLP-1藥物使用者與15,221名使用SGLT-2抑制劑的患者進行比較，另外也比較11,964名GLP-1使用者與11,233名使用DPP-4抑制劑患者的情況。排除年齡、體重等可能影響結果的因素後，研究發現，使用GLP-1藥物的人，掉髮禿頭的風險比使用SGLT-2抑制劑者高37%，比使用DPP-4抑制劑者更高出68%。

這項研究刊登於《英國醫學期刊》（The British Medical Journal, BMJ），結果顯示相關掉髮多屬於「非疤痕性落髮」（non-scarring alopecia），也就是毛囊仍未受到永久破壞，因此頭髮仍有機會重新生長。

研究團隊指出，美國食品藥物管理局（FDA）過去已收到關於GLP-1藥物造成掉髮的安全性通報，尤其集中在含有司美格魯肽（semaglutide）的週纖達與胰妥讚，以及含有替爾泊肽（tirzepatide）的猛健樂。英國藥品與健康產品管理局也收到相關案例，截至2026年，已收到399件與替爾泊肽相關的掉髮通報，另有148件與司美格魯肽相關。

研究人員認為，最可能原因與快速減重及熱量攝取下降有關。當人體長期限制熱量，可能產生生理壓力，並造成鐵、鋅、生物素等營養素不足，進而干擾頭髮生長週期。此外，GLP-1藥物對代謝、荷爾蒙及免疫系統造成的影響，也可能改變毛囊生長環境。

不過，劍橋大學體重管理研究員史普瑞克利（Marie Spreckley）博士表示，雖然研究發現掉髮風險增加，但實際發生率仍低，GLP-1使用者每1,000人約有6.91起掉髮案例。她指出，這些藥物已被證實能改善血糖控制、降低體重，以及減少肥胖相關疾病風險，因此對多數患者而言，治療效益仍可能高於這項潛在副作用。