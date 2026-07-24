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明明累爆但躺床卻睡不著？ 專家分享3招幫大腦關機快速入睡

聯合新聞網／ 綜合報導
躺在床上怎樣都睡不著，可能是大腦還沒準備好關機造成的。示意圖／ingimage
躺在床上怎樣都睡不著，可能是大腦還沒準備好關機造成的。示意圖／ingimage

許多人都有過這種經驗：窩在沙發上準備享受影集時，疲倦感卻突然襲來。但當人真的躺到床上，睡意卻又突然消失。這種看似矛盾的狀態，原來是大腦釋放出衝突的荷爾蒙訊號造成的。神經科學家針對幫助大腦關機也提出幾項祕訣，讓人不再身體累卻怎麼都難以入睡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，很多人在床上翻來覆去都睡不著，其實是大腦釋放矛盾訊號造成的。這種時候，身體可能已經累積睡眠壓力，發出休息訊號，但大腦卻因壓力或警覺機制啟動，提醒身體保持清醒。

通常在這種狀態下，可能會有思緒快速運轉、心跳加快、不自覺躁動等情形。雖然不少人會透過泡澡或放輕音樂等睡前習慣來改善，但這些方法卻未必能解決背後的大腦失衡問題。

奧斯陸大學神經科學家暨睡眠研究員博雅斯凱特（Laura Bojarskaite）博士表示，壓力、焦慮、咖啡因、人工光線，以及擔心「今晚又睡不好」的想法，都可能讓皮質醇突然升高，使大腦認為環境仍不安全，無法放鬆。

專家建議，可以嘗試以下3種方法幫助大腦進入放鬆狀態。第一招是「大腦清空」（brain dump），也就是把腦中所有想法寫在紙上，讓大腦知道這些資訊已經被確實記下，不需要持續反覆思考。

研究也發現，睡前花5分鐘寫待辦清單，能幫助人更快入睡。《實驗心理學期刊》（Journal of Experimental Psychology）的一項研究，讓57名成年人睡前寫下未完成事項或已完成事情，結果發現寫待辦清單的人入睡速度明顯更快。

第二招是「重複簡單聲音」。睡眠醫學專家錢伯斯（Tom Chambers）建議，可以在心中或輕聲反覆念一個沒有刺激性的簡單詞語，例如「the」。這種方法能占用大腦負責語言處理的區域，降低思緒不斷延伸、陷入焦慮循環的機會。

第三招則是看似反直覺的「刻意保持清醒」。這種方法稱為「矛盾意圖」（paradoxical intention），最早在1970年代被用於治療失眠。錢伯斯醫師表示，睡眠是一種自然發生的過程，越努力逼自己睡著，反而越容易失敗。

他建議，關燈躺在床上，不要強迫自己入睡，而是試著保持清醒。「當你專注於不要睡著時，往往反而會自然睡去。」研究回顧也發現，相較於不做任何處理，矛盾意圖能有效改善失眠症狀，甚至比部分放鬆訓練與認知行為技巧更有效。

失眠 睡眠 大腦

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