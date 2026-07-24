影／希臘暴雨摧毀橋梁竟成「冒險捷徑」！駕駛無視封閉標誌 開車闖過塌陷橋面

2023年9月，丹尼爾熱帶風暴（Storm Daniel）席捲希臘、保加利亞與土耳其，造成數千人死亡，並帶來數十億美元的經濟損失，其中大量基礎設施也遭到嚴重破壞。希臘色薩利（Thessaly）地區是受挫的重災區，猛烈洪水摧毀當地交通網絡，共有79座橋梁因此崩壞無法使用，其中帕萊奧皮爾戈斯橋（Palaiopyrgos Bridge）因洪水塌陷，至今仍維持危險狀態，卻仍有過路人還在使用，看起來十分驚險。

據ODDITYCENTRAL報導，帕萊奧皮爾戈斯橋連接坦佩市（Municipality of Tempi）與阿吉亞市（Municipality of Agia）沿海地區，是當地居民重要的交通路線。然而，這座橋在暴雨後中央結構受損，橋面明顯下陷，最脆弱的中段如今距離下方皮尼奧斯河（Pineios River）水面僅剩數十公分，遠遠看去就能發現橋身呈現危險彎曲狀態。

雖然官方早已認定這座橋在2023年坍塌，並禁止車輛通行，但現場卻沒有設置完整阻擋設施，也沒有立即修復。因此，有部分駕駛仍選擇忽視警告標誌，冒險開車通過。

希臘地方媒體《Larissanet Daily Newspaper》拍攝的空拍影片顯示，一輛福特Ranger皮卡車緩慢行駛在塌陷的橋面上，駕駛開得非常慢，彷彿是遊戲中挑戰障礙賽道的車輛。令人驚訝的是，這輛車最後成功從橋的一端開到另一端，影片曝光後也引發各界討論。

當地居民表示，許多駕駛明知道橋梁危險，仍選擇冒險通過，主要原因是替代道路距離較遠，需要繞一大段路。不少駕駛覺得這麼做不僅是浪費時間，也會增加燃油成本，所以寧願冒險通過斷橋，也不願改走其他路線。

更令人意外的是，有當地居民指出，部分外地遊客甚至也會被導航或指引帶到這座已經坍塌的橋梁。當他們抵達現場，看見禁止通行的警告標誌後，只能掉頭返回；但也有人因不清楚危險程度，選擇嘗試駛過這座搖搖欲墜的橋樑。

目前，帕萊奧皮爾戈斯橋仍未完成修復。當地居民與安全人士擔心，在缺乏有效阻隔措施的情況下，持續有人冒險通行，恐怕可能釀成更嚴重的事故。