ICC首席檢察官涉不當性行為 成員國將表決是否解職
國際刑事法院成員國今天將表決，是否以涉嫌從事不當性行為由，解除英籍首席檢察官卡林汗的職務。他曾成功促成法院對俄羅斯與以色列領導人簽發逮捕令，但這也讓他遭美國政府制裁。
一名國際刑事法院（ICC）基層員工指控卡林汗（Karim Khan）與她發生非經雙方合意的性關係；卡林汗的律師則告訴路透社，他否認曾與這名員工發生「任何形式的性關係」。
若ICC成員國決定將56歲的卡林汗解職，在其支持者眼中，這將是政治壓力造成的結果，因為他先前針對涉嫌在加薩走廊（Gaza Strip）犯下戰爭罪的以色列高階官員，向法院申請逮捕令。以色列不是ICC成員國，且否認指控。
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）昨天在菲律賓訪問期間表示，「ICC裡有瘋子和狂人」，並強調美國政治或軍事官員決不會在ICC受審，重申美方先前的批評。
美國同樣不是ICC成員國，且已對卡林汗等11位ICC法官與檢察官實施制裁，理由是ICC對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發布逮捕令，以及過去曾對美軍在阿富汗的行動進行調查。
若要開除卡林汗，在125個ICC成員國中，至少需要63個國家在秘密表決中投下贊成票，達成絕對多數。表決將於今天下午3時（台灣時間25日凌晨3時）左右在聯合國總部紐約舉行，預計下午5時30分宣布結果。
不過即使卡林汗被解職，除非ICC法官裁決撤銷，現行逮捕令仍然有效。
法新社報導，卡林汗在蘇格蘭出生，就讀於英國北部的私立學校，隨後進入倫敦國王學院（King'sCollege London）研讀法律。
他於1997年至2000年間在前南斯拉夫及盧安達戰爭罪法庭歷練，累積國際法實務經驗。
一些批評者認為卡林汗傲慢自負，ICC遴選小組則稱他是「極具魅力且口才出眾的溝通者，對自身成就相當有自信」。
卡林汗起初因對在加薩走廊發生的暴行反應遲緩而備受批評，但他隨後申請對尼坦雅胡及哈瑪斯（Hamas）領導人發布逮捕令，引起軒然大波。
在這之前，他成功促成ICC對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發布逮捕令，俄國因此將他列入通緝名單。
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