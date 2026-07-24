法國野火蔓延！肆虐知名葡萄酒產區 數百人搭船急撤離費雷角

法國當局今天下令民眾撤離西南部度假勝地費雷角（CapFerret），數百人搭船逃離，以躲避迅速蔓延的野火。

法新社報導，截至目前已有超過400人搭船撤離位於大西洋沿岸、波爾多市（Bordeaux）以西的費雷角。 法新社

法新社報導，截至目前已有超過400人搭船撤離位於大西洋沿岸、波爾多市（Bordeaux）以西的費雷角。

野火正在法國知名葡萄酒產區附近肆虐，截至目前相當於1.5個曼哈頓（Manhattan）大小的土地已付之一炬。

法國當局已下令西南部大西洋沿岸的數千名遊客撤離營地及度假屋；消防員則在滅火飛機支援下，全力控制火勢。

法國當局今天下令民眾撤離西南部度假勝地費雷角（CapFerret），數百人搭船逃離，以躲避迅速蔓延的野火。 法新社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，已啟動歐洲聯盟（EU）民防機制以請求支援，並警告這場危機「非常嚴峻」。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）的衛星資料，今年迄今歐盟各國遭野火燒毀的土地面積已達到有紀錄以來第2大。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康