快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

日人平均壽命增加「2大因素曝光」 女性逾87歲連續41年世界第一

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本政府今天公布的「2025年簡易生命表」顯示，日本男女去年的平均壽命，分別為81.35歲與87.33歲，各比2024年增加0.25歲與0.2歲。而日本女性的平均壽命蟬聯全球第一。 法新社
日本政府今天公布的「2025年簡易生命表」顯示，日本男女去年的平均壽命，分別為81.35歲與87.33歲，各比2024年增加0.25歲與0.2歲。而日本女性的平均壽命蟬聯全球第一。 法新社

日本政府今天公布的「2025年簡易生命表」顯示，日本男女去年的平均壽命，分別為81.35歲與87.33歲，各比2024年增加0.25歲與0.2歲。而日本女性的平均壽命蟬聯全球第一。

日本富士新聞網（FNN）報導，根據日本政府厚生勞動省（相當於衛服部）今天公布的數據，日本男性與女性的平均壽命差距，從2024年的6.03歲，縮減為5.98歲。

1947年，日本男女平均壽命分別為50.06歲與53.96歲，到了2020年，這個數字分別成長到81.56歲與87.71歲。

不過，日本男女的平均壽命在2021年起雙雙轉為下降，後來又有恢復的趨勢。2025年，日本男女的平均壽命均比2024年長。

日本TBS電視台報導，儘管統計平均壽命的方式因各國而異，不過日本女性去年的平均壽命已經連續41年位居全球第一；而日本男性的平均壽命則從2024年的第6名，跌到第7名。

儘管日本人因年邁過世導致死亡率增加，但日本男女去年平均壽命仍雙雙延長的原因，除了是癌症與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的死亡率下降之外，厚勞省的相關業務負責人分析，「也可能跟國民提升健康意識，以及日本具有高醫療水準有關」。

癌症 日本 壽命

延伸閱讀

每3位青壯年就有1人是會員！「H2U永悅健康」開啟AI健康管理新時代

日本連3天氣溫飆破40度 中暑送醫人數破萬

災害級熱浪… 日高溫飆41.1℃逾萬人中暑 法5764人超額死亡

南韓翻轉「父權觀念」？2026首季全職主夫人數達27.4萬人 創下歷史新高

相關新聞

日人平均壽命增加「2大因素曝光」 女性逾87歲連續41年世界第一

日本政府今天公布的「2025年簡易生命表」顯示，日本男女去年的平均壽命，分別為81.35歲與87.33歲，各比2024年...

擁土耳其護照…維吾爾男申請庇護卻遭德國遣返大陸 人權團體關切

美聯社報導，一名具有中國與土耳其雙重國籍的維吾爾男子阿迪爾近日在德國申請庇護期間遭遣返中國，引發人權團體關切

歐洲野火肆虐法國災情嚴重 馬克宏向歐盟求援

在酷熱高溫與強風助長下，野火肆虐歐洲多地，法國總統馬克宏向歐洲聯盟（EU）請求援助、西班牙首都地區宣布進入緊急狀態

災害級熱浪… 日高溫飆41.1℃逾萬人中暑 法5764人超額死亡

北半球持續遭極端高溫侵襲，日本與法國近日接連傳出破紀錄熱浪災情。日本在二十四節氣「大暑」當天共有六個地點氣溫突破攝氏40度，靜岡縣更測得41.1度，刷新今年全國最高溫紀錄，近一周已有逾1萬人因中暑送醫，日本政府將近期高溫形容為「災害級」；法國則公布最新統計，6月熱浪期間半個月內出現5764例超額死亡，創下自2003年致命熱浪以來最嚴重紀錄，再度凸顯極端氣候對公共健康帶來的衝擊。

痛苦的南韓青少年！看追求「標準答案」的社會如何壓抑青春

南韓作家洪承銀的新書《那時錯了，現在也是錯的》於2026年6月出版，她將青春期曾經歷的痛苦與自我懷疑寫進書中，希望讓身處課業壓力、家庭衝突與容貌焦慮的青少年、少女們，看見活在標準之外卻依然好好生活的可能性，一起動搖那些社會中被奉為標準的答案。

避免外國自駕客逆向！日本將在北海道、福岡及沖繩機場加強道路安全

隨著訪日租車自駕的外國遊客交通事故激增，日本當局將開始針對租車自駕的外籍旅客，推行道路交通安全措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。