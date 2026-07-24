名古屋男子墜12樓砸中路人！23歲女子無辜身亡 墜樓者命危送醫

日本愛知縣名古屋市發生一起離奇死亡意外。一名29歲男子自一棟大樓高處墜落，竟直接砸中一名正走在人行道上的23歲女子，造成女子傷勢過重身亡。墜樓男子則幸運保住一命，不過仍因重傷陷入昏迷，目前還在醫院搶救中。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事故發生於7月20日凌晨1時左右。23歲女子稻葉穗良（Houra Inaba）當時與友人走在人行道上，沒想到29歲男子田口真成（Shinsei Taguchi）突然從一棟約12層樓高的建築物墜下，重重砸在她身上。同行友人目睹驚悚一幕後，立刻報警並叫救護車。

兩人隨後被送往醫院救治，但稻葉穗良因大量出血引發失血性休克，於清晨約5時30分宣告不治。至於田口真成則因傷勢嚴重，目前仍處於昏迷及命危狀態。

警方表示，目前仍無法確認田口真成究竟是自行跳樓，還是意外失足墜落，也尚未釐清他是從建築物哪一層掉下。事故發生後，警方立即封鎖現場展開鑑識調查。

事發地點位於名古屋鬧區，周邊聚集大量商店、娛樂場所、辦公大樓及住宅，人車往來頻繁，因此這起意外也引發當地民眾震驚。愛知縣警察本部已介入調查，將釐清墜樓原因及事發經過。

事實上，日本近年曾發生類似悲劇。2024年，一名高中女生從橫濱車站旁商場NEWoMan Yokohama的12樓露台墜樓，不僅自己身亡，也撞上一名正與朋友逛街的32歲女子，導致兩人雙雙喪命。連續發生無辜路人遭墜樓者波及致死事件，也再次引發社會對高樓安全防護及公共場所管理措施的討論。

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