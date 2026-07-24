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擁土耳其護照…維吾爾男申請庇護卻遭德國遣返大陸 人權團體關切

中央社／ 台北24日電
21歲的阿迪爾（Arafat Adil）21日在德國法蘭克福機場遭遣返中國，22日抵達北京後即遭中國執法人員拘留並接受訊問。 美聯社
21歲的阿迪爾（Arafat Adil）21日在德國法蘭克福機場遭遣返中國，22日抵達北京後即遭中國執法人員拘留並接受訊問。 美聯社

美聯社報導，一名具有中國與土耳其雙重國籍的維吾爾男子阿迪爾近日在德國申請庇護期間遭遣返中國，引發人權團體關切。

據報導，21歲的阿迪爾（Arafat Adil）21日在德國法蘭克福機場遭遣返中國，22日抵達北京後即遭中國執法人員拘留並接受訊問。

阿迪爾的母親古澤萊（Guzelay Adil）說，他們一家於2017年離開中國後定居土耳其，已在2024年取得土耳其護照，近期則在德國申請庇護。

古澤萊表示，不了解德國為何將同時持有中國與土耳其護照的阿迪爾遣返中國，而非土耳其，「如果我的兒子無法返回土耳其，我不知道會發生什麼事。我希望還能再見到我的孩子」。

德國聯邦內政部表示，德國原則上並未全面暫停將維吾爾人遣返中國，但依德國聯邦移民暨難民局（BAMF）現行指導原則，「凡涉及以中國為原籍國的維吾爾人案件，通常應給予保護」。

報導說，此事引發維吾爾人權倡議人士關切，總部設於挪威的非營利組織「維族救助」（Uyghur Hjelp）創辦人阿尤普（Abduweli Ayup）表示，「再次得知有維吾爾人被遣返中國，令人心碎」。

阿尤普指出，德國身為歐盟主要成員國，此舉恐開了壞的先例，讓中國境內外的維吾爾人對獲得國際保護愈發失去希望。

阿迪爾基於何種理由向德國申請庇護目前並不明朗。德國將土耳其列為「安全原籍國」（safe Countryof Origin）。

報導提到，這並非德國首次將維吾爾人遣返中國，去年11月，德國將維吾爾女子拜克里（ReziwanguliBaikeli）送往中國，德媒明鏡週刊曾引述政府官員說法稱此為「行政疏失」。不久後，拜克里就離開北京返回土耳其。

近年來，國際人權團體和媒體質疑中國政府在新疆設立「再教育營」、迫使維吾爾人「強迫勞動」，並在當地推動同化政策。中國也遭質疑持續施壓其他國家遣返逃離中國的維吾爾人，其中最受矚目的是泰國於2025年2月將至少40名維吾爾人遣返中國。

中國官方一概否認侵犯維吾爾人權，主張沒有所謂再教育營，而是「職業訓練所」，目的是為打擊恐怖主義、分離主義和宗教極端主義。

維吾爾 德國 土耳其 北京 人權

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