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歐洲野火肆虐法國災情嚴重 馬克宏向歐盟求援

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

在酷熱高溫與強風助長下，野火肆虐歐洲多地，法國總統馬克宏向歐洲聯盟（EU）請求援助、西班牙首都地區宣布進入緊急狀態。

法新社報導，根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）衛星資料，今年至目前為止，歐盟國家被燒毀的土地面積，為有紀錄以來第二大。

●法國

法南地區，近日持續遭受更強烈熱浪侵襲，有些地方溫度突破攝氏40度。

波爾多（Bordeaux）周圍地區，一場大火吞噬了海濱松樹林，22日起已經撤離超過兩萬人，他們大多數是露營區及渡巷假屋的遊客。

21日兩名消防員在波爾多機場附近一場大火中殉職。

法國東南部同樣遭受重創，歷史古鎮科蒂尼亞克（Cotignac）周邊多處大火，風勢助長了火勢，官員表示，自21日以來已有約25間民宅被毀。

在西南部大西洋沿岸的露營區及渡假村，法國當局已下令數千人撤離；消防人員在滅火飛機支援下，正火速搶救災情。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，已向歐盟請求協助救火，他警告災情「非常嚴重」。

歐盟危機管理事務專員拉碧（Hadja Lahbib）表示，歐盟已提供法國3架滅火飛機。

●義大利

在西西里（Sicily）與卡拉布里亞（Calabria）地區爆發數十處火警，數千名緊急救難人員趕著滅火。當地官員表示，竟有人惡作劇散布火苗，當局勢追緝縱火犯。

內政部長表示，在西西里，有一名消防員在搶救火災時病發身亡。

當局表示，北側火勢已經受到遏止，但南側則尚未完全控制。

●西班牙

政府宣布馬德里（Madrid）地區進入緊急狀態，而過去幾天已有逾萬人撤離。

緊急服務單位表示，在馬德里以西，弗瑞斯諾村（Aldea de Fresno）的居民已接獲疏散警示。

鄰近托雷多（Toledo）的另一場野火，也迫使多個村莊人民撤離。

數百名消防員與部隊目前仍在瓜達拉哈拉省（Guadalajara）、馬德里北方，設法控制規模更浩大的野火。

●抗高溫野火毫無勝算

西班牙民防主管巴科內斯（Virginia Barcones）對當地廣播電台表示：「氣候變遷才是奪命凶手，摧毀我們的村落，以及自然與文化資產。」

她警告，有些火災之猛烈，即便是派上飛機與地面隊伍協助，消防人員也「毫無勝算」。

巴科內斯表示，瓜達拉哈拉大火的情況略有改善，但強風與極端高溫仍是重大隱憂。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）23日公布研究指出，這些野火擴散速度加快，是因燃燒石油、煤炭和天然氣導致的氣候變遷，讓歐洲的乾旱愈發嚴重。

歐盟 馬克宏 歐洲

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