99歲婦攀富士山跌倒獲救 官方：暫不設年齡限制

日本富士山進入夏季登山旺季，近期高齡登山者事故頻傳，一名99歲女性登山時跌倒獲救，引發外界討論是否應設置登山年齡限制。官方表示，目前沒有相關規劃，認為體能狀況比年齡更重要。

日媒ENCOUNT、日本富士新聞網（FNN）報導，本月17日，一名99歲女性與友人同行攀登富士宮路線，在元祖7合目附近跌倒受傷，沒辦法自行行動，通報後由靜岡縣警方山岳遭難救助隊救援。據了解，這名女性登山經驗相當豐富，每年都會花約1週時間攀登富士山，裝備也沒有任何問題。

近期富士山高齡登山者事故接連發生。22日，一名75歲男性因體力不支無法行走，由山岳救助隊救援；20日，一名84歲男性在富士宮路線新7合目附近因過度疲勞無法行動，被救援人員一路背下山送至5合目。

根據日本警察廳統計，2025年共有3523名登山者發生山難，其中約半數為60歲以上，80多歲登山者的山難人數更較5年前增加約1.4倍。

由於救援案件增加及過度觀光造成負擔，富士山近年陸續實施多項新措施，包括徵收入山費、採取事前預約制，以及禁止「彈丸登山」（夜間不住宿、連夜攻頂）。然而，目前富士山並沒有任何年齡限制，原則上只要評估自身狀況適合登山，即可挑戰，部分人士也可在他人陪同或協助下登山。

事實上，2023年，擁有世界最高齡攀登聖母峰紀錄的職業滑雪家三浦雄一郎，就在90歲時搭乘戶外輪椅，由同行者協助拖拉登上富士山；2025年，群馬縣一名男子更以102歲又51天的年齡成功登頂，獲得金氏世界紀錄認證。

不少高齡登山者仍希望一圓登頂夢想。有登山客表示，富士山畢竟是日本第一山，希望至少完成一次攻頂。甚至有人表示，從60歲開始登富士山，打算持續挑戰到85歲。不過，他們也坦言，隨著年齡增長，體力已大不如前。

對於未來是否可能實施年齡限制，靜岡縣運動、文化觀光部富士山世界遺產課表示，「目前沒有設置年齡限制的計畫。未來如果出現某個年齡層的救援案件明顯偏高等數據，不排除會進行討論，但現階段沒有這樣的規劃。」

該單位表示，比起年齡，更重要的是個人的體能狀況。「極端一點來說，充分訓練的70多歲登山者，甚至可能比20多歲的人更安全。」

另一方面，根據山梨縣與靜岡縣統計，2023年至2025年間，共有363名登山者因受傷或身體不適等原因被救助，其中下山途中發生山難者199人，占54.8%，是登山途中111人的1.8倍。

分析顯示，下山山難以跌倒等受傷最多，占53.3%；其次為高山症等身體不適，占22.6%；迷路占10.6%；因疲勞無法行走占6.5%。專家指出，下坡比上坡更容易跌倒，加上許多人攻頂時已耗盡體力，返程時更容易因疲勞發生意外。

靜岡縣警山岳遭難救助隊指導官坂上雅信表示，不少從外地前來或高齡登山者，抱持著「可能這輩子不會再來」的想法，即使身體出現不適仍勉強攻頂，最後反而無法行動。

一名60歲後已11度登頂、現年81歲的登山者也提醒，越接近山頂氧氣越稀薄，容易出現缺氧情形，「如果覺得自己的體力已經撐不住，就應該停止登山，不要勉強。」