遭騷擾女子訂披薩求救脫困 德國警方籲善用求救暗號

德國一名女子日前疑遭計程車司機性騷擾，擔心對方聽見自己報警，情急之下打電話向警方「訂披薩」，接獲報案的警員察覺異狀，成功協助女子脫困。德國警方提醒，民眾若想求救卻無法明說，可利用國際通用求救手勢或其他無聲暗號向警方傳遞訊息。

德通社（DPA）報導，上週六凌晨，一名18歲女子搭乘計程車從波鴻（Bochum）前往蓋爾森基興（Gelsenkirchen）途中，疑遭35歲計程車司機性騷擾。

德國警方指出，求助女子因擔心司機聽見自己報警，不敢直接說明情況，於是撥打110緊急報案電話時，向接線警員「訂購一份披薩」。

接聽電話的女警立即察覺，來電者應是身處危險且無法自由表達，隨即於凌晨4時左右派遣巡邏警車前往女子所在位置。

警方抵達後，在現場找到女子及35歲計程車司機。女子向警方表示，司機在載送途中對她做出性騷擾行為。警方已對這名男子展開刑事調查。

德國警方藉此案例呼籲，民眾遇到危急情況時，應優先撥打110，即使無法直接說明需要什麼幫助，也可透過看似平常、不引人注意的對話，讓警方辨識求救訊號。接線員警接受過相關訓練，能辨識異常對話模式，依情況採取適當應變措施。

除了假裝「訂披薩」，警方也提到在德國常見的求救方式與暗號，包括在酒吧或夜店詢問「路易莎在嗎？」（Ist Luisa hier?）。

這項求助機制由德國婦女團體於2016年推動，概念源自英國「Ask for Angela」計畫，參與計畫的酒吧及夜店員工接受相關訓練，若聽到這句暗號，會協助當事人脫離危險、聯絡親友或視情況報警。

此外，若附近已有警察或其他人能看見，也可使用近年多國推廣的「Signal for Help」無聲求救手勢。

手勢由加拿大婦女基金會於2020年COVID-19疫情期間發起，最初是為協助家庭暴力受害者在無法開口求救時傳遞訊息，做法是先張開手掌，將拇指收進掌心，再以其餘四指包覆拇指，向他人示意自己正遭遇危險、需要協助。