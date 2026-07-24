快訊

陳庭妮無預警報喜生女！ 胡宇威進產房全程陪伴 當場升格女兒傻瓜

外籍生悲歌／越南博士生病逝 掀開外籍醫療網最大破口

北市驚悚公車意外！司機突關車門 7旬婦跌倒雙腿被輾斷

遭騷擾女子訂披薩求救脫困 德國警方籲善用求救暗號

中央社／ 柏林24日專電

德國一名女子日前疑遭計程車司機性騷擾，擔心對方聽見自己報警，情急之下打電話向警方「訂披薩」，接獲報案的警員察覺異狀，成功協助女子脫困。德國警方提醒，民眾若想求救卻無法明說，可利用國際通用求救手勢或其他無聲暗號向警方傳遞訊息。

德通社（DPA）報導，上週六凌晨，一名18歲女子搭乘計程車從波鴻（Bochum）前往蓋爾森基興（Gelsenkirchen）途中，疑遭35歲計程車司機性騷擾。

德國警方指出，求助女子因擔心司機聽見自己報警，不敢直接說明情況，於是撥打110緊急報案電話時，向接線警員「訂購一份披薩」。

接聽電話的女警立即察覺，來電者應是身處危險且無法自由表達，隨即於凌晨4時左右派遣巡邏警車前往女子所在位置。

警方抵達後，在現場找到女子及35歲計程車司機。女子向警方表示，司機在載送途中對她做出性騷擾行為。警方已對這名男子展開刑事調查。

德國警方藉此案例呼籲，民眾遇到危急情況時，應優先撥打110，即使無法直接說明需要什麼幫助，也可透過看似平常、不引人注意的對話，讓警方辨識求救訊號。接線員警接受過相關訓練，能辨識異常對話模式，依情況採取適當應變措施。

除了假裝「訂披薩」，警方也提到在德國常見的求救方式與暗號，包括在酒吧或夜店詢問「路易莎在嗎？」（Ist Luisa hier?）。

這項求助機制由德國婦女團體於2016年推動，概念源自英國「Ask for Angela」計畫，參與計畫的酒吧及夜店員工接受相關訓練，若聽到這句暗號，會協助當事人脫離危險、聯絡親友或視情況報警。

此外，若附近已有警察或其他人能看見，也可使用近年多國推廣的「Signal for Help」無聲求救手勢。

手勢由加拿大婦女基金會於2020年COVID-19疫情期間發起，最初是為協助家庭暴力受害者在無法開口求救時傳遞訊息，做法是先張開手掌，將拇指收進掌心，再以其餘四指包覆拇指，向他人示意自己正遭遇危險、需要協助。

德國 計程車 性騷擾

延伸閱讀

影／陪診竟跑醫院外吸喪屍煙彈　桃園女恍神坐路旁遭逮

心臟驟停才發現…救護車衝現場竟「沒帶裝備」 5旬婦無法急救送醫不治

母藏膠箱、父塞冰櫃…56歲女「怕孤單」伴屍同住2年 判刑前竟離奇驟逝

Booking訂「整間民宿」竟藏陌生男子！一家四口驚逃 她曝像Netflix犯罪紀錄片

相關新聞

痛苦的南韓青少年！看追求「標準答案」的社會如何壓抑青春

南韓作家洪承銀的新書《那時錯了，現在也是錯的》於2026年6月出版，她將青春期曾經歷的痛苦與自我懷疑寫進書中，希望讓身處課業壓力、家庭衝突與容貌焦慮的青少年、少女們，看見活在標準之外卻依然好好生活的可能性，一起動搖那些社會中被奉為標準的答案。

避免外國自駕客逆向！日本將在北海道、福岡及沖繩機場加強道路安全

隨著訪日租車自駕的外國遊客交通事故激增，日本當局將開始針對租車自駕的外籍旅客，推行道路交通安全措施。

美國正在走下坡？美帝衰退論與「東升西降」有何盲點

曾經不可一世的羅馬帝國為何逐步走向衰敗？在《帝國為什麼會衰敗》書中，兩位作者認為西元四世紀處於崩潰前夕的羅馬帝國，與當代美國和世界格局的發展有著許多相似之處，並著重在帝國拓展的進程中，如何逐步失去對邊陲地區的掌控，使得帝國無力面對外來新興強權（波斯帝國／中國）的挑戰，最終導致衰敗。兩位作者的立論有其新穎之處，但在「以史為鑑」的過程中卻也出現了一些不足之處。圖為羅馬帝國考古遺跡。

西班牙多處森林大火失控 進入國家緊急狀態

西班牙官方今晚宣布，因多起野火失控蔓延，在馬德里地區（Madridregion）和鄰近首都的阿維拉省（Avila）進入...

紐時Quiz｜川普又惹爭議、溫布頓男單冠軍、蘇富比拍賣天價化石

聯合報數位版「紐時Quiz」新單元，節選紐約時報新聞測驗專欄的國際頭條及多元主題，以及國內重大新聞焦點，每周五推出新聞時事小測驗，考驗你對新聞議題的掌握度，對時事話題的敏銳度。一起來看看本周有哪些國內外新聞大事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。