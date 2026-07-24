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印度社運人士結束絕食 青年續要求教育部長下台

中央社／ 新德里24日綜合外電報導

印度知名社運人士王曲克今天結束26天的絕食行動，以抗議醫學院入學考試試題外洩事件；不過青年示威者仍將持續抗議，要求教育部長為試題外洩事件下台。

路透社報導，印度政治諷刺網路社群「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）帶領的青年示威者要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）為今年5月影響約200萬名考生的試題外洩事件下台，這起事件也與數起學生自殺案件有關。

59歲的王曲克（Sonam Wangchuk）今天在社群平台X發文表示，他在2名聯邦部長在場見證下結束絕食。他說，此舉是應數十名國會議員要求，並「就各項條件進行長時間協商，以及考量國內可能爆發暴力事件」之後做出的決定。他並未透露協商細節，但承諾很快就會發布影片對外說明。

「蟑螂人民黨」發起人迪普克（Abhijeet Dipke）感謝王曲克的「勇氣與犧牲」，並稱抗議活動將持續至普拉德漢辭職為止。他在影片訊息中表示：「我們不會讓王曲克先生的犧牲白費。」

普拉德漢21日深夜首度回應抗議訴求時表示，政府致力於處理相關疑慮並改革考試制度。

這場示威行動是莫迪2014年上台以來，青年對政府發起的最大挑戰。多個反對黨也呼應「蟑螂人民黨」的訴求，並在本週開始的國會季風會期期間發動議事干擾。

民眾號召今天在全國各地發起抗議活動，以聲援20日前往國會示威並指控警察暴力行為的數萬名學生。儘管政府呼籲抗議者展開對話，示威情勢依舊緊張。

截至23日下午，數千人已返回位於新德里市中心的抗議地點曼塔天文台（Jantar Mantar），在大批警力戒備下高舉反政府標語並高喊口號。抗議活動已導致地鐵站關閉、行動網路服務中斷，並使新德里市中心商業活動受限。

當地媒體報導，目前抗議活動也已蔓延至蘭齊（Ranchi）、普恩（Pune）、錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram）及加爾各答（Kolkata）等城市。

印度 青年 教育部

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