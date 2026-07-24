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瑞士過去90天降雨偏少 天乾物燥森林禁火航運承壓

中央社／ 蘇黎世24日專電

瑞士過去90天降雨只有正常水準一半，乾旱持續惡化，下週熱浪再襲使森林火災風險升高，多州實施禁火及煙火禁令。低水位也衝擊萊茵河航運，貨船載運量大減，運輸成本增加，貨運價格上漲數倍，乾旱影響已擴及民眾生活與物流運輸。

根據瑞士氣象局本週發布的消息，瑞士過去90天的降雨量僅為正常水準的40%至55%。現今土壤和溪流乾涸，草地枯黃。過去一週時而出現強降雨和雷暴，但由於乾旱，土壤相對密實堅硬。如果大量雨水落在這樣的地表，水分無法滲透，只能徑流而下，無法保留雨水，因此雷暴對解決乾旱並無明顯作用。

下週氣象預測溫度將持續上升，新一波熱浪即將來襲，且無明顯降雨機會。因持續高溫乾旱，瑞士大範圍森林也面臨高度火災風險。

首都伯恩所在地的伯恩州於23日發布全州煙火禁令，即將到來的8月1日國慶也將禁止燃放任何煙火與相關裝置。唯一例外是在湖面舉辦的煙火活動，但森林及森林周邊50公尺範圍仍屬禁火區，因此湖面煙火亦不得違反此規定。琉森州（Kanton Luzern）和內阿彭策爾（Appenzell Innerrhoden）也跟進，宣布國慶日禁止燃放煙火。

除禁止煙火之外，目前瑞士多數州已實施森林及森林周邊禁火措施，乾旱較為嚴重的地區更進一步全面禁止戶外生火，只能在指定的防火坑內生火。瑞士政府敦促民眾務必格外小心，部分州並加強警力巡邏森林。

夏日在森林內健行並烤肉是瑞士人喜愛的活動。瑞士民眾包林格（Diago Bollinger）接受中央社採訪表示，雖然喜歡在森林烤肉，但面對目前的乾旱，禁火令是可以理解的措施。儘管如此，人們仍可以到森林裡野餐，一樣能享受戶外的樂趣。

除了森林火災風險升高外，乾旱也影響瑞士的物流運輸。瑞士廣播電視台（SRF）近日報導，萊茵河航運受到低水位影響，貨船目前僅能有正常載運量的30%至40%。尤其德國中萊茵河水位已降至極低水準，成為整條航線的重要瓶頸。

報導中，瑞士萊茵港務局局長弗羅特林斯霍爾（Florian Röthlingshöfer）表示，每艘貨船的固定成本不會改變，但低水位使貨船載運量減少，導致每噸貨物的運輸成本提高。此外，由於每艘船裝載的貨物減少，也必須投入更多船隻。這兩個因素疊加起來，導致貨運價格上漲兩到三倍，運輸公司的客戶也將明顯感受到價格調升。

瑞士 熱浪

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