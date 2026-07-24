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奧地利布勞瑙：希特勒出生舊居改建成警察局

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）2026年7月22日，奧地利布勞瑙警察局有了新地址：Salzburger Vorstadt 15號。而這棟房子是希特勒1889年4月的出生地。他所發動的二戰奪去了數千萬人的生命，猶太人大屠殺導致約600萬猶太人遇害。

希特勒的父母當時租住這棟房子，數月後搬走。1938年的所謂“德奧合並”後，納粹“國家社會主義德國工人黨”（NSDAP）收購了“領袖”出生的這棟房子。戰後，房屋歸還給原房主。奧地利政府租用這棟房子作為圖書館、學校以及後來作為身體障礙人士的工作坊。2011年起，這座房子空置。2016年，奧地利政府將房屋收歸國有，以防止新納粹利用此地加強其意識形態。

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投入2000萬歐元

奧地利內政部設立了一個專家委員會，為這棟房屋接下來的使用提供建議。專家組提議將其用於“社會福利、慈善機構或政府行政機構所在地”。

該專家委員會成員之一、歷史學者拉特考爾博（Oliver Rathkolb）表示，設立成警察局可威懾希特勒的崇拜者不會在此自拍。

奧地利政府投入了約2000萬歐元對建築進行改建。布勞瑙民眾對此意見不一。

當地公民團體“希特勒舊居之辯”（Diskurs Hitlerhaus）的發言人多爾（Eveline Doll）向DW表示，她認為“錯失了一個良機，以一種可持續和對歷史負責的方式，利用這棟人類歷史最大殺人犯出生的舊居“。

據2023年的一項問卷調查，僅6%的受訪者支持行政部門入駐這幢房屋。

改建成警察局的爭議

多爾也表示，過去25年曾有很多創意，將這棟房屋以和平、自由、民主、包容為主旨加以利用。然而最終這裡成為警察局，也引發批評。

畢竟，納粹時期，希特勒於1936年任命希姆萊為警察總長，警察與黨衛軍的關系交織。特別是秘密警察“蓋世太保”成為納粹恐怖統治的核心工具。

不過，布勞瑙歷史協會主席柯坦考（Florian Kotanko）則指出，如今在民主法治國家之下，警察要為其行為承擔責任並可受到法律追究；不應對民主機制下的警察有原則性的不信任。

數十年來，奧地利也面臨如何處理納粹時期歷史的問題。1938年希特勒的“德奧合並”也受到不少奧地利人的歡呼。納粹統治期間，約6.5萬名奧地利猶太人遇害，13萬人逃亡。奧地利也受到批評，未能全面承認對猶太人大屠殺的共同責任。右翼民粹主義的“奧地利自由黨（FPÖ）”於1956年由前納粹官員成立。該黨在2024年奧地利議會選舉中贏得最多選票，但在組建政府時失敗。

希特勒在德國最後的一個舊居如今也成為一家警察局。慕尼黑伯根豪森區Prinzregentenplatz 16號的建築曾用於不同的政府機構。1998年則成為警察局。不久前，這裡也開始舉辦一些面向公眾的活動，讓人們得以一睹從過去的歷史到如今民主價值的變遷。

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