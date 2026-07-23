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寶可夢卡牌交易熱！不法行為日益猖獗 日本研擬出手管制
寶可夢卡牌交易市場的人氣愈來愈旺，帶動卡牌價值衝上數百萬美元，卻也衍生出偽造、洗錢等不法行為，為此，日本當局考慮出手管制。
彭博資訊報導，鎖定這項問題的自民黨議員聯盟聲明說：「卡牌交易已不能視為單純的消費品」，「交易市場迅速擴張，以及卡牌價值飆增，已成無法忽視的問題」。
曾經只是學童消遣的寶可夢卡牌，如今出現利潤豐厚的全球市場。需求暴增下，單一卡牌的價值可達數百萬美元。今年2月，由YouTuber羅根保羅持有的稀有卡牌，更以大約1,600萬美元的天價出售。
在2022年–2025年，日本卡牌市場規模躍增91%至3,380億日圓（21億美元）。
日本政府把卡牌市場的炒作行為，視為頭痛的問題。該議員聯盟得悉，寶可夢、遊戲王等卡牌雖然源自日本，但價值卻主要由一家美國公司主導。
該聯盟會長木原誠二說，希望相關討論聚焦於支持日本的智財權與內容，也試圖在卡牌領域避免重蹈覆轍。日本先前對加密貨幣的監管，阻礙國內產業發展，最終導致業者轉向美國。
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