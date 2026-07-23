伊波拉持續籠罩民主剛果 染疫死亡數破千人大關

官方數據顯示，伊波拉（Ebola）病毒疫情已經在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）造成超過1000人喪命。

路透社報導，民主剛果的公共衛生研究所昨天晚間指出，國內伊波拉確診病例增至2536起，染疫死亡數突破1000例大關，達到1033人。

這次伊波拉疫情是於5月中旬宣布爆發，但專家認為，傳播感染早在那個時間點的幾週之前就開始蔓延。

此波疫情是由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引起，致死率可高達40%，目前還沒有經批准的疫苗。

剛果民主共和國東北部為疫情爆發點，當地醫護人員正努力控制疫病，並面臨武裝暴力、醫療院所遇襲和物資普遍短缺的多重壓力。