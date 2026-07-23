快訊

美股早盤／字母燒錢兇…布蘭特升破100美元 指數盡墨、美債受壓

謝賢離世後狂爆謠言…謝霆鋒經紀公司發聲明 喊告造謠者「絕不姑息」

聽新聞
0:00 / 0:00

伊波拉持續籠罩民主剛果 染疫死亡數破千人大關

中央社／ 金夏沙23日綜合外電報導
官方數據顯示，伊波拉（Ebola）病毒疫情已經在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）造成超過1000人喪命。路透社
官方數據顯示，伊波拉（Ebola）病毒疫情已經在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）造成超過1000人喪命。路透社

官方數據顯示，伊波拉（Ebola）病毒疫情已經在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）造成超過1000人喪命。

路透社報導，民主剛果的公共衛生研究所昨天晚間指出，國內伊波拉確診病例增至2536起，染疫死亡數突破1000例大關，達到1033人。

這次伊波拉疫情是於5月中旬宣布爆發，但專家認為，傳播感染早在那個時間點的幾週之前就開始蔓延。

此波疫情是由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引起，致死率可高達40%，目前還沒有經批准的疫苗。

剛果民主共和國東北部為疫情爆發點，當地醫護人員正努力控制疫病，並面臨武裝暴力、醫療院所遇襲和物資普遍短缺的多重壓力。

伊波拉 民主剛果

延伸閱讀

新冠疫情流行嘉市門急診1周暴增逾5成　醫師：做好自主防疫管理

新冠病例暴增7成 Novavax疫苗剩4千劑且7月底過期 …疾管署籲盡快接種

極端氣候持續襲歐 法西野火延燒、西巴爾幹防冰雹

委內瑞拉雙震增至5398死 災後行動轉為人道援助

相關新聞

美國沒進前10名！全球最自戀國家排行出爐 這國奪冠、大陸排第3名

在大眾傳媒的刻板印象中，美國民眾給人的印象多是崇尚自由、自我中心，不過在全球最自戀國家排行榜中，美國連前10名都沒有。美國密西根州立大學研究，全球最自戀的國家榜首是...

7旬夫妻多花近400萬買市中心公寓頂樓 1理由不想再搬回鄉下

不少退休族換房都會考量家中人口數、生活便利性等因素條件，來選擇該買在什麼地點及什麼樣的房型，以提升退休後的生活品質。日本有一對70多歲的退休夫妻便分享自身經驗，雖然為了換屋額外支出約2000萬日圓（約台幣395萬元），從鄉下搬到市區公寓頂樓，但仍認為相當值得，未來即使不開車，也能安心生活。

不法行為日益猖獗 日本研擬管制寶可夢卡牌交易市場

寶可夢卡牌交易市場的人氣愈來愈旺，帶動卡牌價值衝上數百萬美元，卻也衍生出偽造、洗錢等不法行為，為此，日本當局考慮出手管制。

伊波拉持續籠罩民主剛果 染疫死亡數破千人大關

官方數據顯示，伊波拉（Ebola）病毒疫情已經在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）造成超過1000人喪命。

暑假赴日注意…日本6地飆破40度 靜岡41.1度刷新今年全國最高溫

今天是二十四節氣中的「大暑」，日本共有6個地點出現攝氏40度以上的「酷暑日」，其中靜岡縣濱松市佐久間測得41.1度高溫，...

「前所未有的破壞」印度阿薩姆洪災24小時內奪10命 本週死亡人數增至36

印度東北部阿薩姆邦（Assam）過去24小時內豪雨不斷，官員形容災情造成「空前」破壞，洪水已導致至少10人死亡，本週死亡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。