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伊波拉持續籠罩民主剛果 染疫死亡數破千人大關
官方數據顯示，伊波拉（Ebola）病毒疫情已經在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）造成超過1000人喪命。
路透社報導，民主剛果的公共衛生研究所昨天晚間指出，國內伊波拉確診病例增至2536起，染疫死亡數突破1000例大關，達到1033人。
這次伊波拉疫情是於5月中旬宣布爆發，但專家認為，傳播感染早在那個時間點的幾週之前就開始蔓延。
此波疫情是由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引起，致死率可高達40%，目前還沒有經批准的疫苗。
剛果民主共和國東北部為疫情爆發點，當地醫護人員正努力控制疫病，並面臨武裝暴力、醫療院所遇襲和物資普遍短缺的多重壓力。
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