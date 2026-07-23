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暑假赴日注意…日本6地飆破40度 靜岡41.1度刷新今年全國最高溫

中央社／ 東京23日綜合外電報導
今天是二十四節氣中的「大暑」，日本共有6個地點出現攝氏40度以上的「酷暑日」。歐新社
今天是二十四節氣中的「大暑」，日本共有6個地點出現攝氏40度以上的「酷暑日」。歐新社

今天是二十四節氣中的「大暑」，日本共有6個地點出現攝氏40度以上的「酷暑日」，其中靜岡縣濱松市佐久間測得41.1度高溫，刷新今年日本全國最高氣溫紀錄。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，除了靜岡縣濱松市，岐阜縣美濃市、愛知縣豐田市皆測得40.8度，三重縣桑名市測得40.7度，岐阜縣下呂市金山有40.4度，岐阜縣多治見市也出現40.2度高溫。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」，並從今年開始，把最高氣溫逾40度的日子稱為「酷暑日」。最新名稱啟用後，日本本月21日首度觀測到「酷暑日」。

此外，愛知縣名古屋市測得39.9度，山梨縣甲府市測得39.7度，東京都府中市有39.3度，長野縣飯田市也有38.4度，各地高溫皆達危險等級。

其中，包括靜岡縣濱松市佐久間、愛知縣豐田市、長野縣飯田市等全國共16個觀測點，均刷新有統計數據以來的最高氣溫紀錄。

而針對各地出現40度以上「酷暑日」的原因，日本氣象廳今天表示，主要是因西日本與東日本一帶同時受到兩個高氣壓籠罩。

根據氣象廳說明，目前中心位於日本以南的太平洋高氣壓勢力增強，並向西日本與東日本延伸。同時，位於高層的「西藏高氣壓」也從大陸方向延伸過來。

西日本與東日本受到這兩個高氣壓的疊加影響，從高空到近地面皆籠罩在暖空氣之中。因此，夜晚氣溫難以下降，白天又受強烈日照直射，導致氣溫極易飆升。

此外，沿著太平洋高氣壓邊緣吹拂的偏西風，將內陸受熱後的暖空氣帶往東海地區，也是導致當地氣溫急升的原因之一。

預計24日之後太平洋高氣壓會稍微往西移動，關東的氣溫將比23日略微下降，但從東海到九州一帶，危險的高溫恐將持續。

日本 高溫 東京

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