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「前所未有的破壞」印度阿薩姆洪災24小時內奪10命 本週死亡人數增至36

中央社／ 古瓦哈蒂22日綜合外電報導
印度東北部阿薩姆邦過去24小時內豪雨不斷，官員形容災情造成「空前」破壞，洪水已導致至少10人死亡，本週死亡人數增至36人。歐新社
印度東北部阿薩姆邦過去24小時內豪雨不斷，官員形容災情造成「空前」破壞，洪水已導致至少10人死亡，本週死亡人數增至36人。歐新社

印度東北部阿薩姆邦（Assam）過去24小時內豪雨不斷，官員形容災情造成「空前」破壞，洪水已導致至少10人死亡，本週死亡人數增至36人。

路透社報導，阿薩姆邦災害管理局今天發布通報指出，全邦11個縣已有逾65萬人受到豪雨影響。

阿薩姆邦首席部長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）在社群媒體X發文表示，這次洪災造成的破壞規模「前所未有」，但未進一步說明細節。

阿薩姆邦政府報告指出，這波洪災起因於鄰邦那加蘭（Nagaland）7月18日至20日期間降下超大豪雨，導致河川水位暴漲。

阿薩姆邦孕育著全球最大河流之一的布拉馬普特拉河（Brahmaputra River），每年雨季幾乎都會因水量暴增而傳出災情。

印度 豪雨

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