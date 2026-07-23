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火勢蔓延！法義西野火延燒 消防員3死、上萬人撤離家園

中央社／ 羅馬∕波爾多23日綜合外電報導
西班牙今年以來最大野火持續延燒，義大利及法國多地也遭野火侵襲。在灼熱高溫及強風助長下，火勢迅速蔓延，造成3名消防員殉職，上萬名居民被迫撤離家園。法新社
西班牙今年以來最大野火持續延燒，義大利及法國多地也遭野火侵襲。在灼熱高溫及強風助長下，火勢迅速蔓延，造成3名消防員殉職，上萬名居民被迫撤離家園。法新社

西班牙今年以來最大野火持續延燒，義大利法國多地也遭野火侵襲。在灼熱高溫及強風助長下，火勢迅速蔓延，造成3名消防員殉職，上萬名居民被迫撤離家園。

法新社報導，由於火勢持續擴大，西班牙、義大利及法國持續動員空中與地面消防資源投入救災，並疏散火場及周邊居民。法國目前已有約1萬2000人撤離，西班牙則已下令撤離3座村莊。

● 法國

法國當局表示，西南部野火迫使另外7000人緊急撤離，目前撤離人數達1萬2000人。

當局今天清晨基於預防考量，疏散6座露營區及法國知名度假勝地費雷角（Cap Ferret）北方一處住宅區共7000人。

地方當局昨天晚間表示，野火已燒毀約2000公頃土地。

法國2名消防員21日在撲滅波爾多（Bordeaux）機場附近爆發的野火時殉職。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）昨天前往慰問殉職消防員家屬；消防工會則警告，第一線消防人員已筋疲力竭，且面臨資源不足的困境。

● 義大利

義大利西西里島（Sicily）數十處野火已延燒多日，當局出動約6000名消防員、森林護管員及民防人員投入救災。

西西里首長史濟法尼（Renato Schifani）表示，儘管已出動空中滅火飛機，仍有約50處火場尚未撲滅。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，一名消防員在救火期間身體不適，送醫後不治。

義大利民防局（Italian Civil Protection Agency）發言人告訴法新社，西西里目前情勢嚴峻，極端高溫和極度乾燥的土壤持續助長火勢。

鄰近的卡拉布里亞地區（Calabria）也通報超過160起火災。當地民防局長表示，這些火災是有心人士蓄意縱火所致，其中一種手法是將浸泡易燃液體的布條綁在流浪貓尾巴上，藉此散播火勢。

● 西班牙

西班牙當局在一場大規模野火威脅民宅後，昨天下令撤離馬德里（Madrid）南方托雷多市（Toledo）周邊數個地區居民。

人民警備總隊（Civil Guard）表示，由於野火持續延燒，且多條主要道路封閉，因此透過手機向相關地區居民發布警報。

緊急救難單位表示，由於火勢持續蔓延，已下令3座村莊居民撤離家園，另要求另一座村莊居民留在家中，緊閉門窗，直到另行通知。

消防員 義大利 西班牙 法國

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