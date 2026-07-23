美國沒進前10名！全球最自戀國家排行出爐 這國奪冠、大陸排第3名

在大眾傳媒的刻板印象中，美國民眾給人的印象多是崇尚自由、自我中心，不過在全球最自戀國家排行榜中，美國連前10名都沒有。美國密西根州立大學（Michigan State University）研究，全球最自戀的國家榜首是德國，緊跟其後的是伊拉克、中國、尼泊爾以及南韓。

根據「紐約郵報」與「BBC」報導，密西根州大一項涵蓋全球53個國家、總計約4萬5800名受訪者的研究，分析不同國籍、性別以及主觀社會地位如何影響「自戀人格特質（narcissistic traits）」。

研究人員透過詢問受訪者諸如「我憑藉卓越的貢獻成為焦點」以及「我希望我的對手失敗」等描述在多大程度上適用於他們自身。接著，研究人員針對受訪者的「自戀崇拜（narcissistic admiration）」跡象排名，指標包含尋求關注、渴望給他人留下深刻印象，以及自我提升的需求。

研究人員之一的密西根州大副教授喬皮克（William Chopik）指出，美國雖然常被當作自戀的案例討論，其自戀程度也不低，「但肯定不是最極端的」。根據這份研究顯示，全球自戀程度最高的5國分別為德國、伊拉克、中國、尼泊爾、南韓，而美國在全球自戀國家排行榜上僅排第16名；另外，自戀程度最低的則為塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭和丹麥。

此外，喬皮克提到在所有分析的案例中，年輕人的自戀程度普遍較高，原因可能是年輕人正處於努力建立自我認同、爭取地位的時期，因此自戀對發展可能有一定程度的幫助；而相較於女性，男性也更容易展現出自戀傾向，研究人員認為，可能是根深蒂固的男性主導價值觀影響。