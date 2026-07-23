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連日飆高溫！日本酷暑大作戰 警添降溫裝備、高中開放穿短褲

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本各地近來連日飆高溫。歐新社
日本各地近來連日飆高溫。歐新社

日本各地近來連日飆高溫，靜岡縣濱松地區今天更是觀測到日本今年最高溫的攝氏41.1度。面臨炎炎夏日，日本警方開始採用附有空調扇的背心，另有高中開放學生穿短褲上學。

日本放送協會（NHK）今天報導，在天氣炎熱的情況下，大分縣警察本部除了開放在派出所等員警配戴降溫用的冰涼脖頸圈之外，也導入由電池驅動、附有空調扇的背心。

派駐派出所等地的警察，為了防止被利刃攻擊，即便是夏天也得穿著厚厚的警用背心。日本警方表示，警用背心搭配腰部裝有空調扇的背心，有助於散熱與降溫。

此外，日本警方在本月正式公告，明文規定只要不影響儀容、外觀整潔，就可以捲起袖子。

而日本也有學校因為高溫調整制服，像是滋賀縣草津市的縣立草津高中，一直以來的制服均為長褲或長裙，今年夏天起新增短褲選項。除了草津高中外，滋賀縣內至少還有另外2所學校也從今年開始開放學生穿著短褲。

面對高溫「烤」驗，日本國立環境研究所的實驗結果也顯示，想要感到更涼爽，衣服顏色是關鍵。

研究人員在這項實驗之中，讓假人模特兒穿上材質與尺寸完全相同，僅顏色不同的上衣，在風速約每秒5公尺、氣溫約攝氏30度的日照環境下，比較9種顏色衣服在5分鐘後的表面溫度，並利用紅外線熱像儀測量溫度。

結果顯示，表面溫度最低的是白色上衣，約為攝氏32度，幾乎與當時氣溫相同；綠色與黑色均超過攝氏45度。

依低到高的表面溫度，依序為白色、黃色、灰色、紅色、紫色、藍色、綠色、深綠色以及黑色。

負責這項研究的人員一之瀨俊明分析，主因是不同顏色對太陽能量的反射率與吸收率有所不同。

一之瀨俊明也指出，「在另一個無風的實驗之中，黑色和綠色衣服的表面溫度甚至超過攝氏50度。我認為，只要聰明地選擇衣服顏色，就能避免不必要的中暑風險。尤其是老年人、幼童等較容易受到高溫影響的族群，更應該多加留意。」

高溫 日本

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