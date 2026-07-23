日7-Eleven員工提前囤貨角色商品 害一票人買不到…總部出手了

日本超商7-Eleven表示，部分門市有內部人員在發售日之前大量囤購店內販售的動漫及遊戲等角色周邊商品。為此，7-Eleven總部已向全國門市發出公文，要求嚴格遵守販售規則。

日本放送協會（NHK）報導，日本7-Eleven表示，針對全國門市販售的角色周邊抽獎商品（如一番賞）及集換式卡牌等商品，已發現有部分門市的加盟店業主或店員，在公開發售日之前就大量囤購，或是為了賣給熟人而提前預留。

該公司發現，過去一年已有多家門市發生數起類似的不當行為，其中甚至有門市因此無法將商品販售給一般顧客。

7-Eleven認為，這些商品很有可能已流入二手交易平台（如Mercari等）轉售，目前已有加盟店因違反規定而遭解約。

基於上述情況，7-Eleven公司已向全國門市下達通知，要求嚴格遵守販售規則，包括「不得大量販售商品給同一位顧客，以免助長轉售行為」、「門市相關人員不得優先購買」，以及「必須嚴格恪守預先公告的販售日期與時間」。

日本7-Eleven對此回應：「我們認為這類不當行為可能影響門市持續經營，是一項重大問題。為了能讓更多顧客公平地購買到商品，未來將持續加強對門市的宣導與提醒。」