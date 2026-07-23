快訊

國民黨勝訴！中興山莊土地遭黨產會追徵32億 最高行撤銷處分確定

不只賣文創！故宮連電動機車也賣 網見龍藏經版「如帝王般馳騁街頭」

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉雙震增至5398死 災後行動轉為人道援助

中央社／ 卡拉卡斯22日綜合外電報導
委內瑞拉在6月24日連續發生兩起強烈地震，當局今天公布最新死亡總數，已經增加至5398人，災後行動主要轉向人道援助及重建工作。法新社
委內瑞拉在6月24日連續發生兩起強烈地震，當局今天公布最新死亡總數，已經增加至5398人，災後行動主要轉向人道援助及重建工作。法新社

委內瑞拉在6月24日連續發生兩起強烈地震，當局今天公布最新死亡總數，已經增加至5398人。

法新社報導，將近一個月前的兩起強震規模分別為7.2與7.5，有大量建築遭震垮，受災最嚴重地區是在委內瑞拉北部拉圭拉州（La Guaira）。

委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）於每日通報更新訊息指出，死亡數來到5398人，比起前一天增加52人，而政府統計的受傷總數則維持1萬6740人不變。

卡拉卡斯當局尚未公布失蹤人數，但根據當地和國際組織估算，可能有數以千計民眾仍下落不明。

目前搜索行動仍持續進行中，但強震發生近一個月，災後行動主要轉向人道援助及重建工作。

委內瑞拉 地震

延伸閱讀

委內瑞拉1分鐘內兩起強烈地震…增至5346死！聯合國估5萬人仍失聯

紐時賞析／委內瑞拉震後：壓抑轉為怒火

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

毒駕超載釀巨災！圭亞那渡輪翻覆致27死83失蹤 船長遭逮捕

相關新聞

「賺錢趕不上花錢速度」關稅+通膨害物價狂飆 加拿大人苦不堪言

美國宣布將對加拿大商品徵收新關稅，看似是對美國物價有影響，但因加美之間企業和商品跨境流動頻繁，加拿大人同樣感受到物價進一...

法國西南部野火肆虐「已燒燬2000公頃土地」 逾1萬民眾連夜撤離

法國官方今天表示，西南部城市波爾多（Bordeaux）以西發生森林大火且正快速蔓延，現已燒燬2000公頃土地，當局連夜疏...

選舉亂象爆民怨！官員涉竄改投票率數據 南韓選管會遭突襲搜索

韓國調查人員今天突襲搜索中央選舉管理委員會（選管會），因跡象顯示官員在6月地方選舉中涉嫌竄改投票率數據。這項搜索行動已由...

影／緊鄰台積電熊本廠…日本男持刀搶超商 警喊「放下武器」開槍制伏

日本熊本縣緊鄰台積電熊本廠的合志市一家便利商店22日下午6時左右發生持刀搶案，店員報警稱一名持刀男子闖入店內，趕到現場的員警開槍擊中對方，隨後將他當場逮捕。消防單位表示，持刀男子已被送醫，沒有生命危險。

日本連3天氣溫飆破40度 中暑送醫人數破萬

日本多地今天仍面臨危險性高溫，三重縣觀測到攝氏40.4度，為日本連3天出現攝氏40度的「酷暑日」。根據最新統計，本月13...

過站不停！日駕駛員只睡1小時掀過勞爭議 JR西日本揭新制：必要時列車停駛

據日媒共同通信報導，JR西日本山陽線在6月底發生列車過站不停事件。一名列車駕駛員駕駛普通列車經神戶市鷹取站時忘記停車。在事後調查發現，因前夜豪雨導致列車調度大亂，該駕駛員原訂6小時的休息時間被壓縮到僅剩1小時，執勤中甚至出現強烈睡意。雖然JR西日本事前知情，卻僅憑點名時的目測與駕駛員自行申報，便認定其身心無虞並安排上線，引發外界對過勞執勤與行車安全的大力抨擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。