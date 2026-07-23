委內瑞拉雙震增至5398死 災後行動轉為人道援助

委內瑞拉在6月24日連續發生兩起強烈地震，當局今天公布最新死亡總數，已經增加至5398人。

法新社報導，將近一個月前的兩起強震規模分別為7.2與7.5，有大量建築遭震垮，受災最嚴重地區是在委內瑞拉北部拉圭拉州（La Guaira）。

委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）於每日通報更新訊息指出，死亡數來到5398人，比起前一天增加52人，而政府統計的受傷總數則維持1萬6740人不變。

卡拉卡斯當局尚未公布失蹤人數，但根據當地和國際組織估算，可能有數以千計民眾仍下落不明。

目前搜索行動仍持續進行中，但強震發生近一個月，災後行動主要轉向人道援助及重建工作。