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「賺錢趕不上花錢速度」關稅+通膨害物價狂飆 加拿大人苦不堪言

中央社／ 溫哥華22日專電
加拿大食品雜貨價格不斷上漲，例如番茄2026年6月價格較2025年同期大漲32%。中央社
加拿大食品雜貨價格不斷上漲，例如番茄2026年6月價格較2025年同期大漲32%。中央社

美國宣布將對加拿大商品徵收新關稅，看似是對美國物價有影響，但因加美之間企業和商品跨境流動頻繁，加拿大人同樣感受到物價進一步上漲的壓力。不少人都說，賺錢趕不上花錢速度，「打折才買」成了購物首要原則。

加拿大統計局本週公布最新物價指數，食品價格連續17個月高於整體通膨率，達3.9%，有些商品漲幅驚人，例如雞腿肉同比去年上漲13%，番茄更大幅上漲32%。

通貨膨脹問題本已嚴重，未料美國總統川普（Donald Trump）又祭出50%新關稅，令加拿大人生活雪上加霜。

溫哥華居民Phyllis是鋼琴老師，並長期從事社會服務工作，每天都在外奔波，不得不常外食果腹。她對中央社說，以前工作中間還會找家清幽的餐廳吃東西休憩一下，現在基本上就買個便當、漢堡解決了，因為所有餐點都變得好貴。

撫養3個孩子的Amy說，為了餵飽一家人，總想盡辦法節省開支，除了貨比三家外，最喜歡使用App折扣。她說：「例如Too Good To Go就可以買到很便宜的餐點或蔬果，飯團和Uber Eats的合作餐廳有時會推出買一送一的活動，可以省下很多錢。」

就連以往買東西不常留意價格的Sheldon都說，現在不同了，有時候連一盒雞蛋售價都要斤斤計較。「一盒雞蛋便宜2加元（約新台幣46元），也是很可觀的。」

一向關注時政的Sheldon對川普不斷打壓加拿大感到氣憤，他說：「川普竟然引用了一個百年前制定的法律來對加拿大課稅，卻違背他自己簽訂的美墨加協定（USMCA），簡直不可理喻。」

這次川普援引的是「1930年關稅法」第338條，該法授權總統在他國歧視美國商品時，得以課徵最高50%的關稅。 這項法條制定近百年來，從未真正被動用，如今首度啟用，竟砍向曾是最親密盟友的加拿大。

溫哥華建築公司老闆Jeff說，加美的供應鏈本來就高度緊密，許多商品可能多次跨越美加邊境，所以關稅對加美兩國都是傷害。假設一家美國家具製造商從加拿大進口木材，並因新政策需要支付額外關稅，當木材被加工成櫥櫃等成品後再銷入加拿大，價格一定變貴許多。

Jeff說，加拿大過去長期依賴美國做生意，如今真的需要加快速度拓展貿易多元化。「我們要自強，開發我們的能源產業，和亞洲去做更多的溝通和連結，這樣才更好。」

加拿大10個省和3個地區的省長昨天和今天舉行夏季會議，美國關稅成為會議重點。

川普政府批評加拿大禁止美國酒上架、限制美國汽車進口量，還對美國乳製品設置不公平條款。涉及這些產業最主要的安大略省、卑詩省和魁北克省的省長都表明「絕不退讓」的立場。

安大略省長福特（Doug Ford）說：「我們不能一直默默承受，也不能不斷退讓，我們必須全力反擊。」

卑詩省長尹大衛（David Eby）批評川普是霸凌者，關稅問題沒有解決前，美國酒「絕不可能」重新上架販售。

魁北克省長弗雷謝特（Christine Fréchette）強調，乳品供應管理制度是與美國談判時不可妥協的議題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

關稅 美國 加拿大

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