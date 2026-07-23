法國西南部野火肆虐「已燒燬2000公頃土地」 逾1萬民眾連夜撤離

法國官方今天表示，西南部城市波爾多（Bordeaux）以西發生森林大火且正快速蔓延，現已燒燬2000公頃土地，當局連夜疏散超過1萬民眾。

路透社報導，數據顯示今年來歐洲野火燒燬的土地面積超過以往20年的年平均值。歐洲已成為全球暖化最快的區域，今年遭遇幾乎是接踵而至的3次熱浪。

地方當局表示已動員500名消防人力到場設法控制火勢，火勢雖大但目前無人傷亡。

這起野火發生在法國旅遊勝地阿卡雄灣（Arcachon Bay）附近，當局疏散的民眾大多是在此處露營度假的遊客。