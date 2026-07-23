聽新聞
0:00 / 0:00
法國西南部野火肆虐「已燒燬2000公頃土地」 逾1萬民眾連夜撤離
法國官方今天表示，西南部城市波爾多（Bordeaux）以西發生森林大火且正快速蔓延，現已燒燬2000公頃土地，當局連夜疏散超過1萬民眾。
路透社報導，數據顯示今年來歐洲野火燒燬的土地面積超過以往20年的年平均值。歐洲已成為全球暖化最快的區域，今年遭遇幾乎是接踵而至的3次熱浪。
地方當局表示已動員500名消防人力到場設法控制火勢，火勢雖大但目前無人傷亡。
這起野火發生在法國旅遊勝地阿卡雄灣（Arcachon Bay）附近，當局疏散的民眾大多是在此處露營度假的遊客。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。