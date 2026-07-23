7旬夫妻多花近400萬買市中心公寓頂樓 1理由不想再搬回鄉下

不少退休族換房都會考量家中人口數、生活便利性等因素條件，來選擇該買在什麼地點及什麼樣的房型，以提升退休後的生活品質。日本有一對70多歲的退休夫妻便分享自身經驗，雖然為了換屋額外支出約2000萬日圓（約台幣395萬元），從鄉下搬到市區公寓頂樓，但仍認為相當值得，未來即使不開車，也能安心生活。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的隆夫（化名）與72歲的和子（化名）退休後，每個月可領約32萬日圓（約台幣63,250元）的退休金，夫妻倆過去和兩個孩子一起住在郊區一棟4房的透天住宅，雖然距離車站步行約25分鐘，但因工作期間一直都有開車，因此未曾感到不便。

然而，隨著子女長大獨立搬出去住，隆夫跟和子平時僅使用一樓的客廳與臥室，二樓房間逐漸淪為堆放雜物的空間，每次打掃還得頻繁上下樓梯，讓兩人愈來愈吃力。

和子表示，擁有附庭院的房子一直是自己的夢想，但到了晚年，庭院反而成了沉重負擔，「看到雜草愈長愈高，心情就變得很沉重。」此外，她因膝蓋疼痛，開始擔心浴室、玄關等高低落差帶來的跌倒風險，而隆夫也開始思考何時該放棄開車。

讓夫妻倆決定換房的關鍵，是某年夏天接連出現庭院樹木修剪、外牆整修及熱水器更換等維修需求，估價金額超過200萬日圓（約台幣39.5萬元）。隆夫坦言，「就算現在修好，幾年後屋頂、水管等還是得花錢維修，感覺退休生活都在為這間房子而活」。

兩人最後選擇搬進一間位於市中心、與車站及商業設施相連的中古公寓頂樓。除了鄰近醫院、超市，步行即可抵達外，室內幾乎沒有高低落差，也設有24小時垃圾集中區，不必再提著沉重垃圾走到戶外丟棄，大幅提升生活便利性。

夫妻倆先將原本的透天住宅以約6900萬日圓（約台幣1363萬元）售出，再花了約7600萬日圓（約台幣1502萬元）買下這間中古公寓頂樓的房子。不過，加上仲介費、登記費、水電及室內裝修、搬家費以及添購新家具等支出，最後仍從存款中額外支付約1300萬日圓（約台幣256萬元），加減後等於多付2000萬日圓（約台幣395萬元）。雖然子女擔心他們不能適應，但夫妻倆認為，比起節省花費，更重要的是未來即使不再開車，也能輕鬆過生活。

搬家後，兩人的生活確實出現明顯改變。和子表示，如今不必看天氣決定是否出門採買，就算冰箱空了，也能立刻下樓買菜，再也不用麻煩家人開車接送；隆夫則更常搭電車前往美術館、圖書館，連回診也能靠步行與大眾運輸完成。另外，以前住獨棟房子時，每逢颱風都得檢查窗戶、庭院樹木，外出旅行還要擔心漏水或遭竊；搬進大樓後，只要鎖好門就能安心出門，也因此增加了旅遊次數。

不過，便利生活並非沒有代價。夫妻每月須支付管理費、修繕基金及公共設施維護費共約5.5萬日圓（約台幣10,871元），房屋稅也比以前更高，未來修繕基金還可能持續調漲，但這些在他們搬家前都已經列入考量，因此並不擔心。搬家兩年後，有朋友問夫妻是否會懷念以前的透天住宅，和子坦言：「回憶當然還在，但真的回不去了。光是不用再照顧房子，就讓生活輕鬆許多」。