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影／緊鄰台積電熊本廠…日本男持刀搶超商 警喊「放下武器」開槍制伏

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本熊本縣緊鄰台積電熊本廠的合志市一家便利商店22日下午6時左右發生持刀搶案，店員報警稱一名持刀男子闖入店內，趕到現場的員警開槍擊中對方，隨後將他當場逮捕。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
日本熊本縣緊鄰台積電熊本廠的合志市一家便利商店22日下午6時左右發生持刀搶案，店員報警稱一名持刀男子闖入店內，趕到現場的員警開槍擊中對方，隨後將他當場逮捕。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

日本熊本縣緊鄰台積電熊本廠的合志市一家便利商店22日下午6時左右發生持刀搶案，店員報警稱一名持刀男子闖入店內，趕到現場的員警開槍擊中對方，隨後將他當場逮捕。消防單位表示，持刀男子已被送醫，沒有生命危險。

熊本日日新聞、朝日新聞、熊本縣民電視與熊本電視報導，案發地點為「全家便利商店永江團地店」。嫌疑人前田詩音向店員亮刀，搶走3萬日圓現金，店員隨即撥打110報案。北合志警察署2名員警趕到現場後，站在停車場的前田持菜刀指向其中一名巡查部長。

目擊者表示，警察不斷對持刀男子高喊「放下武器」，但男子遲遲不肯聽從，警察於是朝空中開了約3槍。該名巡查部長隨後開槍擊中前田。目擊者說：「我從來沒有聽過開槍的聲音，因此嚇了一跳。」

根據警消說法，至少1發子彈擊中前田，沒有其他人受傷。前田右肩和大腿中彈流血，被送往醫院後確認沒有生命危險，也已因涉嫌妨礙執行公務當場被捕，目前尚無法確認他是否承認犯行。熊本縣警另朝搶劫罪嫌偵辦。

對於開槍是否適當，北合志警察署副署長坂本孝則表示：「目前正在調查開槍當時的情況等詳細內容。」

熊本 槍擊 日本

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