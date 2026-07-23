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選舉亂象爆民怨！官員涉竄改投票率數據 南韓選管會遭突襲搜索

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
南韓6月3日舉行地方選舉，數十間投票所出現前所未見的選票短缺。歐新社
南韓6月3日舉行地方選舉，數十間投票所出現前所未見的選票短缺。歐新社

韓國調查人員今天突襲搜索中央選舉管理委員會（選管會），因跡象顯示官員在6月地方選舉中涉嫌竄改投票率數據。這項搜索行動已由檢警聯合小組發言人證實。

法新社報導，韓國6月3日舉行地方選舉，數十間投票所出現前所未見的選票短缺。這起爭議導致選管會委員長盧泰嶽請辭，同時引發要求重新選舉的示威。韓國總統李在明已下令「徹底」調查此事。

在針對此亂象展開的調查中，檢警聯合小組表示，因官員涉嫌偽造投票率數據，調查人員今天突襲搜索選管會辦公室。

聯合小組發言人表示：「跡象顯示，中央選舉管理委員會與京畿道選舉委員會官員，在地方選舉期間輸入不實的投票率數據。」

發言人補充說，聯合小組「正對涉案人員進行搜索與扣押」。

調查人員正在追查是否有部分官員操縱選舉統計系統，藉以更正當天稍早出現的投票率數據錯誤。

根據選管會規定，任何對已通報投票率數據的更正，都須經過正式審核。

調查人員懷疑，部分官員在多個投票所調整數據以維持總數一致，同時等待實際投票人數追上，藉此繞過必要的通報程序。

韓聯社報導，舉例來說，如果某投票所誤將100人的投票數據輸入成1000人，調查人員認為，官員會將多出的900票重新分配至其他投票所，期待後續的投票將差距縮小。

分析人士指出，選管會是一個外部監督有限的憲政機構，長期以來，在內部紀律與核查機制存有落差。

根據選管會提供給1名國會議員辦公室的數據，選票短缺問題導致至少90名選民在6月3日當天無法投票。

特別調查小組表示，2名選舉官員涉嫌偽造官方電子紀錄，已被正式列為調查對象。

「我們將調查這起被指控的操縱行為，是否延伸至第一線工作人員以外，以及選舉高層官員是否知情或核准這些行為。」

若這些指控屬實，將是選管會的統計系統首次證實遭到操縱。

現正因內亂罪受審並遭羈押的前總統尹錫悅，曾在2024年宣布戒嚴後聲稱，選管會無視有關北韓威脅選民資料的警告，也未充分配合情報機構核查。

6月選舉過後，包括部分尹錫悅支持者在內的極右派團體，指責中國干預韓國選舉系統，大力鼓吹此一存在已久的陰謀論。

韓國大學生也加入抗議行列，呼籲對選管會展開徹底調查，加強保障選民權利。

投票率 李在明 韓國

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