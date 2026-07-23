50陸客急推行李衝刺插隊！屢見荒謬場景 仁川機場裝隔板防堵

根據日媒FNN報導，一段50多人彎腰推著行李箱、集體衝刺插隊的影片在網路大量轉傳，剛開始不少網友懷疑這是「AI生成的造假影片」，現在證實竟是真實發生的誇張場景！韓國仁川機場出境大廳近期頻頻出現包含中國大陸籍旅客在內的龐大人潮，為了搶先辦理登機手續，竟直接集體公然插隊，失控場面不僅引發外界震驚，更造成現場工作人員受傷。

根據韓國媒體報導與仁川機場統計，光是從今年7月開始，這類誇張的「集體推擠插隊」事件就已發生了至少5次。畫面顯示，現場有超過50位民眾完全無視排隊秩序，拖著龐大的行李箱彎腰跑步，瘋狂湧向登機櫃台。這種失控行為甚至引發群眾效應，讓其他區的旅客也跟著蜂擁而上。

據分析，這群集體插隊的人員大多是準備搭乘飛往中國航班的旅客，其中包含大量代購業者與跑單幫商人。隨著前往中國的航班需求大增，這些業者在韓國採買了大量物品，急著搶先完成繁雜的行李託運手續，才演變成集體衝刺插隊的荒謬情景。

不過，這些暴走的人潮已嚴重威脅機場安全，甚至在混亂中導致機場工作人員受傷。面對如此失控的秩序，仁川機場當局已著手研擬防範措施，目前計畫在現有的排隊引導柱之間，加裝硬質的塑膠隔板，以防止類似的插隊鬧劇再次上演。