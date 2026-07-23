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日本連3天氣溫飆破40度 中暑送醫人數破萬
日本多地今天仍面臨危險性高溫，三重縣觀測到攝氏40.4度，為日本連3天出現攝氏40度的「酷暑日」。根據最新統計，本月13日起算的一週，日本逾1萬人因中暑或疑似中暑而送醫。
共同社報導，三重縣桑名市昨天測得攝氏40.6度高溫，接著在今天觀測到40.4度，均超過40度。
另外，截至今天上午11時，日本全國914處觀測地點之中，有118處測得最高氣溫35度以上；而且，有579處測得30度以上。
日本氣象廳指出，本月19日左右酷熱的天氣持續，導致地面與上空的空氣被加熱等影響，氣溫持續上升。
根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」，並從今年開始，把最高氣溫逾40度的日子稱為「酷暑日」。最新名稱上路後，日本本月21日首度觀測到「酷暑日」。
日本TBS電視台與朝日電視台報導，根據日本總務省消防廳22日公布的數據，本月13日到19日這一週，初步估計有1萬857人因為中暑或疑似中暑而送醫治療，為今年首度突破1萬人，且其中62%是65歲以上老年人。
而且送醫治療的案例之中，有14人死亡、321人為重症。
若依地區來看的話，前3名依序為大阪府1041人、愛知縣797人、東京都783人。
另外，本月13日到19日的送醫人數，是前一週4580人的2.4倍，數量快速增加；發生場所最多為住家，占比達41.7%。
日本消防廳指出，「把酷暑視為災害也不為過」，呼籲民眾多多補充水分與使用冷氣。
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