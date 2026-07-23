過站不停！日駕駛員只睡1小時掀過勞爭議 JR西日本揭新制：必要時列車停駛

據日媒「共同通信」報導，JR西日本山陽線在6月底發生列車過站不停事件。一名列車駕駛員駕駛普通列車，行經神戶市鷹取站時忘記停車。事後調查發現，因前夜豪雨導致列車調度大亂，該駕駛員原訂6小時的休息時間被壓縮到僅剩1小時，執勤中甚至出現強烈睡意。雖然JR西日本事前知情，卻僅憑點名時的目測與駕駛員自行申報，便認定其身心無虞並安排上線，引發外界對過勞執勤與行車安全的大力抨擊。

面對各方強烈質疑，JR西日本社長倉坂昇治於22日的例行記者會上表示，未來若再因豪雨等極端天候造成班次延誤、多數駕駛無法獲得充分休息時，「列車停駛」將成為公司的正規選項之一。

對此，多數日本網友對以安全為優先的新方針表示支持。有網友指出，日本大眾雖習慣電車分秒不差，但駕駛員並非機器人，唯有健康的駕駛人員才能保障乘客的安全。汲取過去福知山線出軌慘劇的教訓，讓疲憊不堪的員工駕車只會將所有人置於險境，JR西日本能公開這項重視安全的停駛方針，非常值得社會肯定。

也有網友分享經驗表示，過去搭車遇上事故停駛時，與駕駛聊天才得知對方因前夜班車大亂，徹夜開車且完全沒時間休息便直接接班，凸顯駕駛員在惡劣天候下的沉重負擔。民眾普遍認為，大眾運輸應以安全為最高原則，建立讓員工能充分休息的管理方式、適時停駛才能保障安全，而乘客對列車誤點也應有包容的心態，非一味謾罵指責，才是真正解決問題的做法。