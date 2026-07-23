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被偷怕了？羅浮宮阿波羅長廊重新開放 不再展出珠寶

香港01／ 撰文：蕭通
法國巴黎羅浮宮的阿波羅長廊，繼去年發生震驚全球的珠寶劫案後，時隔9個月後於7月22日重新向遊客開放。路透
法國巴黎羅浮宮的阿波羅長廊，繼去年發生震驚全球的珠寶劫案後，時隔9個月後於7月22日重新向遊客開放。路透

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）的阿波羅長廊（Apollo Gallery），繼去年發生震驚全球的珠寶劫案後，時隔9個月後於7月22日重新向遊客開放，但展廳內不再展出任何珠寶。

路透社報導，阿波羅長廊是羅浮宮最著名的展廳之一，重開後遊客可以再次欣賞其17世紀的華麗裝潢，包括牆身彩繪和雕刻裝飾。

但羅浮宮館長勒里博（Christophe Leribault）表示，珠寶將被移往館內其他更安全的地點展出。法國文化部長佩加爾（Catherine Pégard）承諾，將加強全國博物館的保安措施。

阿波羅長廊總面積約600平方公尺，最初是為法國國王路易十四（Louis XIV）修建，其設計靈感啟發了凡爾賽宮璀璨奪目的鏡廳（Hall of Mirrors）。

去年10月19日，4名蒙面匪徒於光天化日之下潛入羅浮宮，以僅約7分鐘時間，掠走總值約8,800萬歐元的一批珠寶後逃去。案件震驚全球，揭露了博物館的保安漏洞。案發至今，除一頂王冠之外，其餘被盜物品仍然下落不明。

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文章授權轉載自《香港01》

羅浮宮 珠寶 法國

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