快訊

印尼看護在台賣墮胎藥…拍抖音炫日賺10萬 知名藥師涉案100萬交保

大暑運勢出爐！12星座好運排行 處女專業受肯定、天秤認識新人、第一名正財超旺

有機會發海警！準「紅霞」颱風明後天最接近 專家曝風雨搖滾區

今天是二十四節氣「大暑」 日氣象廳對東京、大阪等41地發布紫爆警戒

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本氣象廳對全國41個地區發布警報，涵蓋關東、中部、近畿、中國、四國、九州及沖繩等大範圍區域。圖／截自日本氣象廳官網
日本氣象廳對全國41個地區發布警報，涵蓋關東、中部、近畿、中國、四國、九州及沖繩等大範圍區域。圖／截自日本氣象廳官網

今（23日）是二十四節氣中的大暑，象徵一年中最炎熱的時節。日本各地持續出現災害級的高溫，東京都心與大阪市可能熱到37度、38度，恐創今年以來最高溫。山梨縣甲府市、愛知縣名古屋市、岐阜市與京都市可能突破40度。日本消防廳最新統計，本月13日至19日的一周，全日本中暑或疑似中暑送醫人數達1萬857人，今年首度突破萬人大關，有14人死亡、321人重症。

日本近期持續受強烈太平洋高壓影響，21日、22日東海地區已連續兩天觀測到40度以上極端高溫。23日高溫範圍進一步擴大，山梨縣以及東海、近畿地區仍可能出現40度以上「酷暑日」。

日本氣象廳已對全國41個地區發布警報，涵蓋關東、中部、近畿、中國、四國、九州及沖繩等大範圍區域，「紫爆」的地方包括東京、大阪、京都、愛知、神奈川、福岡等主要都會區，呼籲民眾避免長時間在戶外活動，適時補充水分與鹽分，並善用冷氣降溫，以防中暑。

統計顯示，本月13日至19日，大阪府送醫人數最多，達1041人，其次為愛知縣797人、東京都783人。

大阪 東京 東海

延伸閱讀

災害級酷暑來襲！日本多地現危險高溫 東京飆破38度、京都上看40度

日本熱爆！3地衝破40度「酷暑日」首現 東京128人送醫、全國4死

今「大暑」全台熱飆37度高溫 吳德榮：紅霞明晨生成 周末留意颱風影響

不想看！東京抗酷暑推短褲上班 女性反彈：不公平又有「腿毛騷擾」

相關新聞

華郵披露川普擬出兵馬利！原因曝光 恐成川普2.0動武第8國

華盛頓郵報22日引述知情的前、現任美國官員透露，美國總統川普考慮對西非國家馬利展開軍事行動，打擊境內凱達組織的區域附隨團體「伊斯蘭和穆斯林支持組織」。若行動獲准，馬利將成為川普第二任以來攻擊的第8個國家。

影／封鎖紅海動真格？青年運動宣稱轟2艘沙國油輪 疑似燒船畫面曝光

美國中央司令部（CENTCOM）22日對伊朗軍事目標發動新一波空襲之際，葉門叛軍「青年運動」宣布，為執行新一波紅海封鎖，已鎖定兩艘沙烏地阿拉伯油輪發動攻擊。

花7122萬當美國島主！隱世私人島掛牌出售 賣家：想裸泳都行

只需花費220萬美元（約新台幣7,122萬元），就能在美國買下一整座擁有私人沙灘與豪華木屋的島嶼，你會否心動？位於美國緬因州（Maine）的私人島嶼「Porus Island」近日正式掛牌出售，由於定價遠低於大眾對私人島嶼的奢華門檻，迅速在當地房地產圈引發熱烈討論。這座佔地約4.5英畝（約20萬呎）的小島，主打極高私隱度與自然風光，成為不少夢想「做島主」買家的熱門話題。賣家表示：「這裡足夠隱私，想裸泳都沒人會看到。」

以眼還眼！川普嗆炸橋梁電廠 伊朗：美國盟友一起停電

美國總統川普22日警告，伊朗每攻擊一艘荷莫茲海峽內的船隻，美國就會轟炸並摧毀伊朗「一座橋梁或一座發電廠」，包括位於首都德黑蘭的設施。伊朗外交部長阿拉奇回嗆，伊朗的防禦準則就是「以眼還眼」。

今天是二十四節氣「大暑」 日氣象廳對東京、大阪等41地發布紫爆警戒

今（23日）是二十四節氣中的大暑，象徵一年中最炎熱的時節。日本各地持續出現災害級的高溫，東京都心與大阪市可能熱到37度、38度，恐創今年以來最高溫。山梨縣甲府市、愛知縣名古屋市、岐阜市與京都市可能突破40度。日本消防廳最新統計，本月13日至19日的一周，全日本中暑或疑似中暑送醫人數達1萬857人，今年首度突破萬人大關，有14人死亡、321人重症。

特斯拉Q2獲利遠遜預期…自由現金流量轉負 盤後大跌4.2%

特斯拉（Tesla）第2季汽車銷售強勁，營收也大幅成長，但獲利不如華爾街預期，自由現金流量兩年多來首度轉為負值。這對正把未來押在機器人、自動駕駛和 AI 的特斯拉而言，是一項警訊：投資人樂見成長題材，但如今更在意龐大支出何時能轉化為實際回報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。