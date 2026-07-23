今天是二十四節氣「大暑」 日氣象廳對東京、大阪等41地發布紫爆警戒
今（23日）是二十四節氣中的大暑，象徵一年中最炎熱的時節。日本各地持續出現災害級的高溫，東京都心與大阪市可能熱到37度、38度，恐創今年以來最高溫。山梨縣甲府市、愛知縣名古屋市、岐阜市與京都市可能突破40度。日本消防廳最新統計，本月13日至19日的一周，全日本中暑或疑似中暑送醫人數達1萬857人，今年首度突破萬人大關，有14人死亡、321人重症。
日本近期持續受強烈太平洋高壓影響，21日、22日東海地區已連續兩天觀測到40度以上極端高溫。23日高溫範圍進一步擴大，山梨縣以及東海、近畿地區仍可能出現40度以上「酷暑日」。
日本氣象廳已對全國41個地區發布警報，涵蓋關東、中部、近畿、中國、四國、九州及沖繩等大範圍區域，「紫爆」的地方包括東京、大阪、京都、愛知、神奈川、福岡等主要都會區，呼籲民眾避免長時間在戶外活動，適時補充水分與鹽分，並善用冷氣降溫，以防中暑。
統計顯示，本月13日至19日，大阪府送醫人數最多，達1041人，其次為愛知縣797人、東京都783人。
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