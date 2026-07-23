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英國小王子喬治13歲生日照曝光 昔日萌翻全球如今變小紳士

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
英國喬治王子12 日於倫敦舉行的溫布頓網球錦標賽觀看男子單打決賽時，拿著一支小風扇吹風消暑。 美聯社
英國喬治王子12 日於倫敦舉行的溫布頓網球錦標賽觀看男子單打決賽時，拿著一支小風扇吹風消暑。 美聯社

英國王位第二順位繼承人喬治王子（Prince George）今天迎來13歲生日，肯辛頓宮發布照片，顯示喬治王子身穿西裝展現紳士風采。

法新社報導，喬治王子是英國威廉王子（ PrinceWilliam）及凱特王妃（Princess Catherine）的長子，有朝一日將繼承父親成為國王。他將追隨威廉王子的腳步，進入知名學府伊頓公學（Eton College）就讀。

英國廣播公司（BBC）報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）今天稍早發布了一張照片，顯示喬治王子穿著領口敞開的白色襯衫和深色西裝，雙手插在口袋，照片旁寫著「喬治13歲生日快樂！」

此外，肯辛頓宮還發布影片，顯示喬治王子戴著太陽眼鏡面帶微笑向鏡頭揮手，並在海灘上打板球、攀爬岩石。影片附上文字寫道：「感謝大家今天給喬治的所有生日祝福！」

據報導，喬治王子於2013年7月22日在倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）出生，當時曾引發全球媒體高度關注，並掀起民眾慶祝熱潮。

喬治王子自幼受到保護，避免暴露在鏡頭前，他幼年時少數幾次公開露面，都受到英國媒體鉅細靡遺報導，媒體稱他為「迷人喬治」。

自此之後，喬治王子的生日慶祝活動一直保持低調，王室家庭僅偶爾分享官方照片。

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