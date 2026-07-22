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智利暴雨成災 增至13死、7失蹤…逾6萬人與外界隔絕

中央社／ 聖地牙哥21日綜合外電報導
7月20日，智利拉塞雷納（La Serena），無人機空拍畫面顯示了因鋒面系統帶來的強降雨引發洪災而受淹的房屋。路透社
7月20日，智利拉塞雷納（La Serena），無人機空拍畫面顯示了因鋒面系統帶來的強降雨引發洪災而受淹的房屋。路透社

智利政府官員今天在一份報告中表示，近日暴雨已造成至少13人罹難，逾6萬人因道路被沖毀與外界隔絕。目前救災重點擺在恢復基本民生服務。

法新社報導，這場15日在智利南方開始的風暴，襲擊一向乾燥的科津波（Coquimbo）和阿塔卡瑪（Atacama）地區。當地極端降雨實屬罕見。

智利國家災難應變服務機構Senapred局長塞布瑞恩（Alicia Cebrian）告訴記者：「目前已有13人死亡、7人失蹤。」

政府表示，本次豪雨摧毀約2800戶民宅，並造成河川暴漲，道路被水和泥沙阻斷，多座城鎮與外界隔絕。

內政部長阿瓦拉多（Claudio Alvarado）表示，預期雨勢將減緩，但由於河床與峽谷地區的水位高漲，風險依然存在。

總統卡斯特（Jose Antonio Kast）昨天已宣布災區進入緊急狀態。

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