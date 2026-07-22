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智利暴雨成災 增至13死、7失蹤…逾6萬人與外界隔絕
智利政府官員今天在一份報告中表示，近日暴雨已造成至少13人罹難，逾6萬人因道路被沖毀與外界隔絕。目前救災重點擺在恢復基本民生服務。
法新社報導，這場15日在智利南方開始的風暴，襲擊一向乾燥的科津波（Coquimbo）和阿塔卡瑪（Atacama）地區。當地極端降雨實屬罕見。
智利國家災難應變服務機構Senapred局長塞布瑞恩（Alicia Cebrian）告訴記者：「目前已有13人死亡、7人失蹤。」
政府表示，本次豪雨摧毀約2800戶民宅，並造成河川暴漲，道路被水和泥沙阻斷，多座城鎮與外界隔絕。
內政部長阿瓦拉多（Claudio Alvarado）表示，預期雨勢將減緩，但由於河床與峽谷地區的水位高漲，風險依然存在。
總統卡斯特（Jose Antonio Kast）昨天已宣布災區進入緊急狀態。
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