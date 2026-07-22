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民主剛果伊波拉疫情蔓延 世衛：與烏干達合計逾千死
世界衛生組織（WHO）今天表示，今年5月宣布爆發的伊波拉病毒（Ebola）疫情，已在剛果民主共和國及烏干達造成超過1000人死亡。
法新社報導，世衛彙整兩國官方資料的結果顯示，民主剛果累計確認2473例伊波拉感染病例，其中999人死亡；鄰國烏干達則記錄到20起病例，其中2人死亡。
在東北部伊圖里省（Ituri）出現多起死亡案例後，民主剛果於5月15日宣布爆發第17次伊波拉疫情，疫情至今集中在這個礦產豐富、長期受武裝團體騷亂困擾的省分。
伊波拉病毒會透過密切接觸及體液傳播，民主剛果也有另外4個省分發現病例。
烏干達通報的病例多半是跨越邊界入境的民主剛果公民。烏干達政府表示，該國已連續3週未記錄到新病例。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上週警告，這波疫情在過去一個月內「擴散速度比以往任何一次（伊波拉）疫情都還要快」。
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