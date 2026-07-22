北海道火山十勝岳22年來首噴發 天候不佳3公里外遊客驚訝「沒有看到」

日本北海道十勝岳今天上午發生極小規模噴發，這是自2004年以來相隔22年首度觀測到噴發。日本氣象台表示，目前維持噴發警戒2級，實施周邊管制，並呼籲民眾在距離火山口約1.5公里範圍內必須注意大型噴石，切勿進入危險區域。

根據NHK、北海道放送報導，札幌管區氣象台表示，今天上午11時7分（台北時間10時7分）左右，十勝岳的62-2火山口噴出約200公尺高的黑色火山灰煙柱，並觀測到45秒火山性微動，確認發生了一次極小規模的火山噴發。

由於今天當地天候不佳、雲層覆蓋，從距離火山口約3公里的知名景點「望岳台」無法直接看見噴煙。不少遊客得知火山噴發消息，紛紛表示相當驚訝。

自今年3月以來，十勝岳的火山活動持續活躍。6月18日因火山氣體排放量創下自2006年開始該項觀測以來最高紀錄，加上火山活動增強，氣象台將噴發警戒等級提升至2級，實施火山口周邊管制。

氣象台表示，這次屬於極小規模噴發，但未來仍有可能持續發生同等規模的噴發，因此決定維持噴發警戒等級2，呼籲民眾不要進入火山口周邊危險區域。

位於十勝岳附近的白金溫泉目前沒有受到噴發影響。當地飯店業者表示，目前營運一切正常，希望火山活動不要進一步擴大。

北海道共有31座活火山，其中十勝岳海拔2077公尺，位於北海道中部，是日本氣象廳24小時監測的9座北海道「常時觀測火山」之一。

該火山約每20至30年會出現一次較明顯的噴發活動，其中1926年的大噴發造成山體崩塌，引發融雪型土石流，導致144人死亡或失蹤；1962年噴發也造成5人死亡或失蹤；1988年至1989年期間，曾連續發生20次以上噴發。

十勝岳周邊擁有青池、望岳台等熱門觀光景點，平時吸引大量國內外遊客。這次噴發的62-2火山口從6月起已實施半徑1.5公里的管制措施，雖然今天再次噴發，但警戒等級未提高。

札幌管區氣象台表示，這次屬於警戒等級2範圍內的噴發，目前沒有觀察到火山活動進一步活躍的跡象，因此將持續維持噴發警戒等級2，居民及觀光客無須恐慌，不過由於火山口周邊仍禁止進入，因此登山客務必特別留意。