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俄羅斯重返參展引不滿！歐盟停止威尼斯雙年展7380萬補助款
俄羅斯重返今年的威尼斯雙年展引發軒然大波。歐盟在經過數月的討論後決定，停止對於威尼斯雙年展的200萬歐元（約新台幣7380萬元）補助款。
威尼斯雙年展（Venice Biennale）是全球規模最大的當代藝術展，每2年在義大利水都威尼斯舉行。俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來就被排除在展覽之外，然而今年主辦方允許俄羅斯參展，引發歐盟強烈不滿。
據比利時通訊社報導，由於俄羅斯重新參展，歐盟執委會於12日時建議歐洲教育暨文化執行署（EACEA）停止補助，隨後EACEA正式做出了停止補助200萬歐元的決定。
歐盟執委會發言人提到，由歐洲納稅人的錢所資助的文化活動，必須堅持民主價值並促進開放對話、多元與言論自由。俄羅斯並未尊重這些原則。
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