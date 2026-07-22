死亡人數再增加！曼谷啤酒餐廳失火案「35死」 仍有21人住院

泰國首都曼谷一家啤酒餐廳13日凌晨發生大火，曼谷市急救單位今天表示，死亡人數已增至35人。

路透社報導，愛侶灣緊急醫療中心（ErawanEmergency Medical Centre）表示，目前仍有21人住院，其中12人情況危急，另有48名傷者已出院。

失火的啤酒餐廳名為Rong Beer Na Lat Phrao。13日凌晨0時左右，店內發生爆炸性的火災，幾分鐘之內，整間店濃煙密布。

泰國警方正在調查是否涉及人為疏失，因為有人發現緊急出口被堵住，導致民眾無法逃生。

警方並未立即回應路透社詢問調查進度的請求。

泰國警方20日表示，因為酒吧老闆還在醫院，尚未對任何人提出指控。政府則承諾會加強規範，包括進行隨機檢查。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）發布聲明表示，過去3天已檢查超過800個場所，當中有56家因安全疑慮被勒令暫停營業。