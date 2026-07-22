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不再只能靠補牙！牙齒再生實驗成功 或許能長出「第三套牙」

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
牙齒再生療法已進入人體臨床試驗，未來可望應用於先天缺牙及部分缺牙患者的治療。牙齒保健示意圖。圖／AI生成
牙齒再生療法已進入人體臨床試驗，未來可望應用於先天缺牙及部分缺牙患者的治療。牙齒保健示意圖。圖／AI生成

未來牙齒缺損或許能從原有的「第三套牙胚」中重新長出來！日本生技公司開發出牙齒再生藥物TRG035，臨床試驗鎖定患有嚴重先天缺牙症的兒童找到第三套牙胚，成為全球首例進入病患實測階段的牙齒再生技術的藥物。

長出第三套牙

根據《BBC Future》 報導，這項技術源自京都大學團隊的研究，主張人體顎骨中其實藏有退化的第三套牙胚，具備長出恆牙以外新牙齒的潛力，但受到身體訊號長期壓制而無法發育。藥物TRG035即是設計用來阻斷訊號，喚醒這些休眠中的牙胚重新生長。

研究團隊強調，這項療法並非幹細胞治療、基因編輯或生物工程移植，而是重新啟動患者體內原本就存在的牙胚生長機制，在日本的法規分類中屬於抗體藥物，而非再生醫療產品。研發團隊計畫在先天缺牙適應症之後，進一步將療法擴展至因外傷、老化或牙周病導致缺牙的成人族群，但相關應用仍待後續臨床階段驗證。

再生牙科多路並進

根據《Dentistry.co.uk》報導，近年再生牙科已成為牙科研究的重要方向，除了利用抑制USAG-1促進自然長牙外，科學家也同步發展幹細胞培養、生物材料支架及牙齒組織工程等技術，希望讓受損牙齒恢復原有結構與功能，而非僅以填補或人工牙替代。

專家指出，再生牙齒若能成熟應用，將有機會保留牙周韌帶、神經及自然咬合等天然牙優勢，但仍需更多臨床試驗以確認不同年齡、缺牙原因及長期安全性後，才能廣泛投入醫療使用。

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