不再只能靠補牙！牙齒再生實驗成功 或許能長出「第三套牙」

一些亞洲、非洲和拉丁美洲文化有食用螞蟻的習慣，有時甚至視為珍饈。泰國和柬埔寨料理會使用織葉蟻及蟻卵，哥倫比亞的蟻后更像魚子醬一樣珍貴，但南韓法律並未允許螞蟻供人食用。南韓法院近日便開庭審理一名米其林二星餐廳負責人涉嫌違法以螞蟻裝飾甜點一案，檢方求處有期徒刑1年，並要求對餐廳處以2000萬韓元（約台幣44萬元）罰款。

2026-07-22 16:02