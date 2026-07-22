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災害級酷暑來襲！日本多地現危險高溫 東京飆破38度、京都上看40度

中央社／ 東京22日專電
受到強烈太平洋高氣壓影響，日本全國多地出現危險高溫。炎熱夏季夏天示意圖。圖／AI生成
受到強烈太平洋高氣壓影響，日本全國多地出現危險高溫。炎熱夏季夏天示意圖。圖／AI生成

受到強烈太平洋高氣壓影響，日本全國多地出現危險高溫。截至中午12時30分，靜岡縣濱松市天龍地區測得39.2度，創下本日全國最高溫；名古屋市達39度，東京都府中市及練馬區測得38.1度，東京都心35.7度，已連續3天出現35度以上的「猛暑日」。

日本氣象資訊網站tenki.jp指出，近期這波高溫天氣主要由3大因素造成。首先，太平洋高氣壓持續籠罩日本列島，烈日持續照射，使氣溫迅速上升；其次，偏西風與西北風使海風難以吹入，並在越過山脈後形成焚風效應，進一步推升氣溫；此外，連日高溫導致地表熱量累積，即使清晨氣溫也維持偏高，整體氣溫持續攀升。

目前高溫主要集中在關東至東海內陸地區，各地白天仍有持續升溫的可能。氣象單位提醒，外出活動具有高度風險，民眾應盡量待在有空調的室內，避免長時間曝曬，並適時補充水分及電解質，以預防熱中暑。

高溫天氣明天仍將持續，名古屋市及京都市預測最高氣溫都可能突破40度，有機會出現「酷暑日」。如果名古屋氣溫突破40度，將是當地有紀錄以來第3次；京都如果突破40度，將是有氣象觀測紀錄以來首次出現40度以上高溫。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」，從今年開始，將最高氣溫達40度以上的日子定義為「酷暑日」。岐阜縣多治見市、郡上市八幡，以及愛知縣豐田市昨天都觀測到40度以上的高溫，成為今年日本首次出現「酷暑日」。

日本目前歷史最高氣溫為41.8度，於2025年8月5日在群馬縣伊勢崎市觀測到。隨著高溫持續發展，部分地區氣溫恐接近甚至挑戰歷史紀錄。

氣象當局呼籲，這波高溫已達「災害級」程度，民眾應持續提高警覺，特別留意年長者、兒童等較不易察覺身體異常的族群，周圍應主動提醒其補充水分、使用冷氣降溫，並避免非必要外出，以降低中暑風險。

東京 日本 京都 高溫

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